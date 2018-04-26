影／今審軍人年改 藍綠立委上午搶占會議室互嗆

立法院外交及國防委員會今將進行軍人年改修正法案詢答，民進黨立委上午7點就搶占主席台，國民黨立委則占領質詢台及備詢台，雙方一度互嗆數分鐘。

民進黨團幹事長何欣純、綠委羅致政、邱志偉、呂孫綾等人上午不到7點就進入立法院紅樓，但當時因為委員會外的鐵門還未開，一行人在外面排隊等到15分才順利進來。

國民黨則稍慢一步，書記長李彥秀帶領國民黨立委進來以後發現民進黨立委已占主席台，只好轉攻質詢台及備詢台。 立法院外交及國防委員會今審查「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，一早國民黨委員占據主席台杯葛議事。記者鄭超文/攝影 分享 facebook

【中央社／台北26日電】立法院外交及國防委員會今天排定初審軍人年金改革案，但中國國民籍立法委員江啟臣等人上午8時不到就搶先占據會議室發言台與備詢台，會議尚未開始就充滿詭譎氣氛。

國防委員會上午9時排定初審攸關軍人年金改革的陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案，預定進度為官員與立委詢答，但會議尚未開始，約20名國民黨籍立委就重兵壓境會議室，占據發言台與備詢台。

不過，民主進步黨籍立委蔡適應等人仍固守主席台，會議充滿山雨欲來風滿樓的詭譎氣氛。

搶院會優先送案權 藍委一早到議場前排隊

面對軍改草案的審查，國民黨立委今天兵分兩路，除了一早就到委員會備戰，也安排了部分藍委到議場排隊，搶明天院會的優先送案的權利；民進黨團表示，目前正開會討論因應辦法。

立法院外交及國防委員會今天上午審查「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，國民黨團一早便由黨團幹部帶領著多位國民黨立委到外交及國防委員會備戰，此外，也安排了國民黨立委黃昭順與蔣乃辛到立法院議場大門前排隊，將透過輪班的方式，搶明天院會的優先送案權。

國民黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，這次的軍改，政府與退役軍人沒有充分的溝通，因此希望能用時間換取空間，盼民進黨能回頭考量；國民黨團仍主張能每星期召開一場軍改公聽會，國、民兩黨團各開4場，好好的充分溝通。

她也說，對於明天議程的安排，國民黨團有不同的意見，今天就先到議場門口排隊，搶優先送案的權利。