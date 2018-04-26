【即時短評】反年改不只反年改 突顯一個世代的茫然

2018-04-26 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



「120以色列砲！」一名自稱待過砲兵營的退伍老兵與同伴在立法院門口憶當年。「我是民國66年進去的，去的晚了，營長已經換人...你也認識王ＯＯ？」

反年改團體的成員上午還面目猙獰，高喊要拔掉總統蔡英文，衝突場面一度見血，入夜後則坐得坐、睡得睡，尚未入睡的老兵圍成一圈成認親大會，互相確認彼此軍階，是軍中幾期。虛談幾句後再一同追憶當年勇，好不開心。

立法院25日舉行軍人年改公聽會，由退伍軍人發起的反年改團體八百壯士上午即在國會外集結，一度與維安警力發生衝突，造成雙方人員受傷，晚間則在中山南路上搭起帳篷夜宿抗議，也迎接隔日在外交及國防委員會即將進行的軍人年改詢答。然而在抗議人群中待得愈久，愈明白這不單純是反年改的問題。

他們操一口字正腔圓的國語，但算上年紀肯定是土生土長的台灣人，甚至一輩子鮮少踏足過中國大陸，然而過往的黨國教育早已滲透他們的國族認同，於是在變遷的社會中，他們明白自己不是中國人（起碼不是中國共產黨的中國人），但也不是台灣人，兩邊選不出個所以然來，他們回歸最實際的身份－一名軍人。

所以當民進黨政府提出針對軍公教的年金改革，那不只是單單退休金減少，也被認定是對整個軍公教想像共同體的排擠與威脅，因而同仇敵愾，更有可能因為民進黨的本土色彩，被聯想、解讀作對「外省」的汙名與挑釁。

而除了對身份定位的茫然，所延伸而出的自我防衛，這恐怕也是一道世代問題。

夜已深，台北城餘下零星車流的呼嘯聲與偶爾移動的倒影。那名退伍的老砲兵講到興頭，稱是緣分，非要拿出手機與對方在通訊軟體上互加好友，加了半天不成功，直給自己打圓場，說自己操作通訊軟體還是挺厲害的，令人不得不想起對這群邁入中老年的男子來說，他們處在一個嶄新的世界裡，正努力理解、適應。

年輕一輩可能不懂，現代的一切對於新世代是如此理所當然，可是對這群人而言，在他們的記憶裡，液晶電視已算是新潮的玩意兒。這些年來，他們學會了電腦，才發現有網路；連上了網路，才發現有智慧型手機；終於手握一機，才驚覺雲端可不是天上飛的雲。

時代移動的太快，快到現代人都未必懂，上一輩人只能苦苦追逐。如果僅是平民百姓，那無疑得認命妥協，然而像軍公教這樣特殊的階級卻能抓住一個政府的承諾，確保衣食無虞的未來，如今卻要被改革剝奪，憤怒也是人之常情。

假如今天有一家公司對底下一名員工做出保證，答應會給予他多少工資，最後卻出爾反爾，員工同樣會怒不可遏。軍公教年改亦然，縱然再不公平，也是政府當初給的承諾，政府反悔還要忍受社會將被改革者標籤成壞人，真是啞巴吃黃蓮，有苦說不出。

然而反年改團體不懂抗爭、不懂政治、更不懂年輕世代的語言，沒法好好溝通清楚，甚至沒有自覺到自己正拿著舊時代的真理，追討新時代的補償。想破頭弄不明白為什麼他們的聲音只能在同溫層徘徊，不得不埋怨社會欺壓、政府汙名、媒體偏袒，最後竟出手毆打前來採訪的新聞媒體－因為他們的徬徨和不被理解，無處宣洩。