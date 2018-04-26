影／八百壯士勾手攔車 立委仍順利進入立法院

2018-04-26 07:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



反年改團體八百壯士昨夜宿立法院外表達反對軍人年改的訴求。早上為了攔截藍綠立委進入立法院，有部分八百壯士成員於濟南路與林森南路交叉口手勾手做出防線，由帶隊的人親自檢查每一輛進入維安管制的車輛，企圖要攔截立法委員。