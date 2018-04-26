【即時短評】軍公教「爭」尊嚴 不「徵」豬隊友

2018-04-26 07:03 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



為了阻擋立法院啟動軍人年改修法，退伍軍人團體大串連，用破壞拒馬、推倒立院大門，毆打警察、媒體記者的方式來表達訴求，但如此過激的演出，不但將原本軍公教扮演社會穩定力量的形象徹底踐踏，更模糊原本要訴求的焦點。軍公教要「爭」得是尊嚴，不是在「徵」豬隊友。

年金改革是迫於現實的不得不，早在馬政府執政時期就已經開始推動，但卻引發退休軍公教反彈，用選票教訓國民黨，使得國民黨不但失去執政，連立院多數也拱手讓人。公務員協會理事長李來希就曾表示，上次「我們教訓國民黨過了頭，造成民進黨今天的蠻橫，讓全體軍公教受害」，等於是認了軍公教在爭權益時有很多豬隊友。

民進黨執政後，全面性的大砍軍公教年金，反年改團體多次發動街頭抗爭，但屢屢接受統促黨的奧援，抗爭的隊伍中，不但常見「黑衣人」的影子，喊聲最大，動作最多的人，往往手中竟還拿著五星旗，企圖把年金議題變成統獨之爭，不得不說又是一群豬隊友。

從周一開始的「警消不服從」活動，隊伍進行到監察院前又再次爆發衝突，但遊行群眾追打的對象，竟然是媒體記者，更有人拿著現場拍攝的畫面在臉書貼文，質疑「新聞都不報，北部記者都死哪去了」，難道不知道他所貼影片的被害人，就是他口中不知死哪去的北部記者。

這種搞不清楚對象的情況，在昨日的退伍軍人反年改活動中竟越演越烈，圍毆警察、推打記者、癱瘓醫院，甚至看到員警失足從高處摔落還會拍手，這樣的畫面透過媒體不斷傳送，要如何讓人把注意力集中在原本爭尊嚴的訴求，要如何使民眾支持檢討年改方向有其必要性，更要原本應該站在同一立場的警察後進們，情何以堪。