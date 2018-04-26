反年改陳抗變調 退役少將不改其志：退伍軍人非軟腳蝦

2018-04-26 01:55 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



反軍人年改的「八百壯士」維權指揮部昨天在立法院前發起激烈陳抗，參與活動的前陸軍南測中心指揮官張俊達說，今天爭取到了尊嚴，用實際行動證明我們退伍軍人不是軟腳蝦；拆了立法院前的刺絲拒馬，打開了兩個缺口，這是陳抗以來的重大突破！

張俊達在前年海軍陸戰隊爆發虐狗軍紀事件中，面對軍方高層屈從動保團體施壓，透過個人臉書，公開表達「面對民粹高漲的現在，我醒了，我難過了，我後悔了，我幹嘛要為這個不支持國軍，不維護國軍的政府，政客，名嘴和道貌岸然自以為是的網民拋頭顱灑熱血啊？」隨後申請退伍。他昨天也參與立法院院前的陳抗。

儘管因群眾毆打媒體記者，輿論風向競相指責陳抗的退軍，張俊達仍以「今天做了什麼？」在臉書發文說，今天爭取到了尊嚴，用實際行動證明我們退伍軍人不是軟腳蝦，面對這個無良的「症腐」，高舉改革的大旗，行鬥爭鏟除異己的手段，造謠抹黑扣帽子，官逼民反！

他說，但是我們做到了，拆了立法院前的刺絲拒馬，打開了兩個缺口，這是陳抗以來的重大突破！

但張俊達表示，可惜，人數處於劣勢，終究無功而返，也連累30多位學長被抓，有學長姐，有學弟妹，還有好同學，有認識的，有不認識的，甚至有少將階的大學長，謝謝這群英雄們的慷慨赴義！