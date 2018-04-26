反年改老說「軍警一家」 警怒轟：打自家人比誰都凶！

2018-04-26 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



軍系反年改團體昨天翻越立法院，與警方爆發激烈陳抗，許多官警被毆傷，警政署統計共84名官警受傷，是近年陳抗官警單日受傷最多的一次，甚至不亞於太陽花學運時期，有分局長站在第一線，也紛紛掛彩，基層員警看到主官被打，氣憤地說「反年改團體老是說軍警一家親，結果打自家人比誰都凶！」

中山分局長黃永志帶隊阻擋反年改群眾試圖闖入立院，卻被群眾圍住拉扯、推擠，不僅衣服被扯破，連眼鏡都被打壞掉，大安分局長周煥興則是被趁亂踹傷，還一度被拉進人群中，右腿脛骨受傷，衣服扣子和大盤帽都被扯下，2人事後稍微整裝，仍繼續服勤，部署見狀都義憤填膺，但兩人不約而同地都說「分局長就是要站在第一線，不然同仁該怎麼辦？」

有派出所長手掌被咬傷，一名副所長被拉入人群裡痛毆，甚至有員警頭部被石塊擊中流血，其餘被毆傷的員警不計其數，還有員警直接昏倒，緊急送醫，但群眾的情緒仍未平復，甚至到昨晚深夜警方再次舉牌行為違法，多人仍衝到立院正門與警方直接叫囂。

資深員警說，參與多次陳情抗議運動，但這次軍人的反年改行動卻是近年最暴力，讓他回想當年解嚴時，員警都不敢落單，深怕被群眾拉入陣裡毆打。

員警說，退伍軍人反年改時總說「我們的現在就是你們的未來」、「我們是為了你們陳抗」等語，明明知道警察也是反年改政策下的受害者，也是被迫站在第一線，但退伍軍人們施展暴力卻毫不留情，昨天的行為讓軍、警史無前例的對立。

有警官在軍系反年改團體陳抗前，就曾憂心地說，退休警察來陳抗，許多人與現役警察都是學長、學弟的關係，溝通管道都暢通，但軍人與警察本來就沒這層淵源，到了修改年金改革法案的最後關頭，陳抗可能會很激烈；果然被這名警官說中。