軍改案衝突 北市警：57人違法脫序嚴辦

2018-04-26 00:06 中央社 台北25日電



反軍改團體八百壯士衝撞立法院爆發嚴重衝突。台北市警局統計至晚間10時，聲援活動的57名民眾違法，其中3人涉及妨礙公務，54人因翻牆入立院涉及違反社維法，將嚴辦。

立法院舉行軍人年改案公聽會，八百壯士團體從上午就在立法院外集結，下午突然發動拆除立法院周遭數處拒馬，另有部分群眾翻牆衝入立法院，聲援活動群眾和現場員警爆發激烈衝突，過程中有員警遭毆打、丟擲鐵條、木棍、石頭，當場濺血送醫，現場採訪記者遭波及，聲援活動部分民眾也受傷。

台北市警察局晚間發布新聞稿指出，八百壯士等反年改團體在立法院外集會抗議活動，並在立院門口引發多起衝突，統計至晚間10時，造成執勤員警66人受傷送醫，14名記者在推擠中受傷或攝影器材受損，其中2人未報案。

北市警局表示，現已受理12名記者報案，會檢視現場蒐證畫面鎖定涉案民眾，並依法究辦。

北市警局指出，透過蒐證畫面，發現有57人違法脫序，其中有3人涉嫌毆打員警涉及妨礙公務，54人則是翻牆進入立院，違反社會秩序維護法，現已積極偵辦，並同時過濾現場蒐證影像，追查其他違法民眾。

北市警局表示，強烈譴責反軍改團體集會遊行時發生嚴重暴力違法脫序行為，已報請檢察官指揮偵辦，後續必定依法從嚴追究。