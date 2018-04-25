反年改爆流血衝突 八百壯士發言人道歉

2018-04-25 23:57 聯合報 記者李承穎、廖炳棋、丘采薇、胡宥心、程嘉文 聯合報 記者 蕭雅娟



八百壯士昨天發動攻勢推倒護欄和立院側邊鐵門，晚上搭起帳篷，準備長期抗爭。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

「八百壯士」等反年改團體，因不滿立法院審查軍人年改法案，昨天集結近四千人打算衝進立院，爆發多次流血衝突，根據警方統計，有數十名反年改人士、八十四名警察、十餘名採訪記者都受傷，並有六十三名反年改人士遭警方上束帶後，帶至北市保安大隊偵詢。

抗議軍人年改行動昨天演出流血衝突，八百壯士副指揮官吳斯懷，昨天晚間向媒體與社會大眾鞠躬道歉。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

立法院昨天針對軍人年改舉行公聽會，八百壯士在立法院大門口前爆發激烈衝突，欲強行翻入，並在大門上演鐵練對油壓剪的戰爭。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

發生衝突後，各界紛紛提出譴責，八百壯士副指揮官兼發言人吳斯懷昨晚舉行記者會，向媒體與社會大眾多次鞠躬道歉。他表示，會立刻組織糾察隊，維護抗議現場秩序。

反年改團體昨在立法院外集會抗議，警方企圖用人牆圍堵被攻破的大門，與大批陳抗人士爆烈激烈推擠。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

吳斯懷說，群眾情緒激昂，確實有些人自我控制不佳，發生遺憾的事，他呼籲動手打人者主動向警方自首。

昨天白天時，因年改團體抗議軍人年改公聽會草草結束，部分抗議者開始試圖突擊立法院，吳斯懷提出三訴求，「現役先行，退役暫緩」、「先釋憲再修法」、「呼籲在野黨都來簽署釋憲文」。

八百壯士再上街抗議，翻入立法院爆發衝突。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

但到了昨天下午三時許，原定遊行活動並未如期舉行，反年改主辦單位放話，「不惜動用武力！」中山南路上突然衝出多名全副武裝的男子，展開首波攻擊，強勢拉下柵欄、推倒鐵拒馬。現場抗議群眾情緒激昂，不斷丟擲物品，更朝警察扔擲改道牌、塑膠椅，第一線警方肉身擋人，雙方爆發激烈推擠衝突。

昨天有退伍軍人攻擊警方，也造成員警受傷。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

群眾首波攻擊後，立院大門場面混亂，有人丟出煙霧罐，還拿滅火器攻擊，多名陳抗人士踩上拒馬、爬樹，突破警方防線，翻牆進入立院，遭保六總隊警方強勢壓制，以束帶綁手保護管束，並送至北市保安大隊偵詢。

此外，連附近的台大醫院兒童醫院區域，也爆發多起推擠衝突。

警方雖動用大批警力以人牆阻擋，但抗議群眾會將落單特勤及警察，一個個拉到中山南路、濟南路口後才放人。現場媒體也慘遭攻擊，有群眾搶走記者的相機，還動手攻擊、推擠，共計十四名記者受傷或財物被搶，事後有十二人向警方報案。

直至晚間六時，雙方才暫時休兵，反年改人士決定夜宿立法院前，持續抗爭；警方也不斷調集重兵，保護立院安全。