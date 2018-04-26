反年改衝突…蔡總統：不對暴力低頭 賴揆：依法究辦

2018-04-26 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



八百壯士反年改團體在立法院外集會，警方在立法院周邊架設高大的拒馬和柵欄圍籬。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

反軍人年金改革團體昨天在立法院抗議，爆發嚴重衝突，蔡英文總統昨天在臉書發表聲明說，在立法院前的施暴者，不能代表熱愛國家、忠於國民的國軍，包圍兒童醫院、攻擊媒體，毆打維持秩序員警的非法行為，更是社會所無法容忍；她強調，政府不會在暴力下低頭，改革會堅持到底。

行政院長賴清德也在臉書發文說，反對軍人年改團體攻擊警察，打傷記者，嚴重超出陳情抗議範圍，對於這些暴力行為，政府將依法究辦。

八百壯士反年改團體在立法院外集會，警方在立法院周邊架設拒馬和柵欄圍籬，造成周邊交通大亂。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

根據立法院秘書長林志嘉轉述，立法院長蘇嘉全對相關人員遭受惡意攻擊，感到相當遺憾與痛心，也嚴厲譴責陳抗群眾的非法暴力行為；他說，警政單位必須依法追究，不能輕縱。

民進黨昨天因故提早半小時召開中執會，身兼民進黨主席的蔡總統一開始就說，中執會要開快一點，因為許多警力部署在立法院周邊，要減輕警察負擔。她在會中關切立法院公聽會情況，並提醒擔任召委的黨籍立委王定宇務必讓會議平和。但蔡總統的話，言猶在耳，反軍改團體隨後在立院與警方爆發激烈衝突。

八百壯士反年改團體在立法院外集會，警方動員大批保警維安。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

總統府昨晚間轉述蔡總統談話說，為展現維持社會秩序、國民安全的決心，警政署已經下令，施暴的現行犯一律逮捕，絕對不會寬貸。對於因為值勤而受傷的員警、媒體記者，蔡總統也表達慰問，並感謝維護治安的警察。

蔡總統表示，對於軍人年金改革，政府已盡最大努力與誠意來溝通。目前行政院提出的方案，將能夠永續的照顧所有現役與退役的國軍弟兄。蔡總統希望所有國人都能站在政府的這一邊，共同支持改革。