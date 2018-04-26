觀察站／反年改 有能力開場沒能力收場

2018-04-26 00:11 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 李光儀



八百壯士副指揮官吳斯懷，昨天晚間舉行記者會，向媒體與社會大眾鞠躬道歉，一名民眾到場鬧場被追打。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

軍人年改抗爭再度爆發激烈衝突，這是繼上回備役上校繆德生因抗議行動身亡後，又一次升高群眾和警察嚴重對峙，不論事件發展為何，類似事件只要有人流血受傷，都會讓支持或反對軍人年改人士各自增添柴火，對立加劇外，也模糊原本訴求焦點，連抗議的正當性同樣受衝擊。

平心而論，昨天衝突的導火線，恐怕是立法院上午舉行的公聽會，在民進黨團主導下，虛晃一招、草草散會，讓原本要表達立場的抗爭人士，無法發聲，進而引發反軍人年改團體的滿腔怒火。令人不解的是，既然民進黨團同意開公聽會，為何仍採取不尊重、不願傾聽反對意見的方式，這樣為德不卒的態度，最後造成衝突，恐怕也得負擔部分責任。

立法院昨天針對軍人年改舉行公聽會，八百壯士也再度上街抗議，民眾拿滅火器對警方噴乾粉。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

其次，反年改團體屢次抗爭，早已顯示其「有能力開場，卻沒有能力收場」的特質。世大運開幕的抗議事件，部分抗爭人士失控，成為眾矢之的，但反年改團體卻沒有記取教訓，這次竟然連媒體記者、維安警察都成為暴力相向的對象。

此舉無疑讓「反反年改」者，可向抗爭群眾大加撻伐，而警察大動作對付抗爭人士，同樣找到合理性。甚至，民進黨立委在民氣可用下，可能進一步刪減軍人年改版本的福利設計，反軍改團體失序演出，引來反感，無論策略上或者行動上，都極為不妥。

從公教年改到軍人年改，複雜性超過許多議題，原因在於這些衝突，橫跨了藍綠、世代、職業等不同層面，極容易演變成不理性的對抗。愈是如此，主其事的政府和民間團體，應以理性的態度來面對歷史共業。可惜，到目前為止，看不到雙方解決問題的真正誠意。