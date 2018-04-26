公聽會匆促散會 退伍軍人罵綠打假球

2018-04-26 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



立法院外交及國防委員會昨天上午舉行軍改案公聽會，出席的八百壯士代表在場內舉牌表達心聲。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

立院外交國防委員會昨天為軍人年改舉行公聽會，但國防部與退輔會只有三位官員上台，並只有宣讀預先擬好的發言內容，民進黨籍召委王定宇在第一輪發言結束後，隨即宣布散會。退伍軍人代表與國民黨立委大罵，批評民進黨沒有誠意溝通，把公聽會當成過水，打假球、說幹話。

退伍軍人團體八百壯士昨天突破警方防線，少數民眾翻牆進入立院，但隨即遭警方壓制在地，並上束帶。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

國民黨籍召委呂玉玲宣布，下周輪到她排議程，將再開公聽會，要求官員出面澄清質疑。昨天公聽會邀請專家學者、八百壯士成員與會，國民黨、民進黨立委也出席。退伍軍人代表批評，政府一再強調退撫基金要破產，但舊制退俸是恩給制，與基金根本無關，政府還將退撫基金績效低落的責任轉嫁軍人頭上，形同賴帳。

退伍軍人團體八百壯士昨天與警方發生激烈衝突，多名員警在衝突中掛彩。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

隨後，行政部門由國防部副部長張冠群、資源司處長傅政榮、退輔會副主委呂嘉凱輪流發言。張冠群指出，國防部配合政府年改政策，針對軍人特性設計出退撫制度，希望有利募兵，並達成退撫基金永續經營目標。

由於政府代表照本宣科，引起退伍軍人台下開罵。政府代表發言後，王定宇宣布，如果再有意見者，以書面提出，隨即宣告散會；公聽會約在下午一時結束，引發國民黨立委不滿，爭取第二輪發言，要求官員針對提問回答。國民黨立委江啟臣也說，公聽會表定時間到下午五時，至少也要問與會者有無最後發言。

公聽會結束後，軍人退撫基金財務精算報告下午才送抵立法院，內容指基金將於民國一〇九年用盡，當年須編列收支差額一百卅七億元，此後逐年增高，到一三六年須七百六十五億元，未來卅年必須編列補足缺口，總數高達一兆兩千零六十七億元。

報告指出，目前支領終身俸的退伍軍人中，月收入低於「樓地板」三八九九〇元者，占全體卅一點二％，其中多數是士官，或已退伍數十年的軍官。未來年改後，月收入低於或等於樓地板者，增為四三二三八人，占全體卅六點七％。