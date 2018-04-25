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反軍改陳抗釀衝突 吳斯懷持斷指控蔡政府暴力

2018-04-25 22:44聯合報 記者周志豪╱即時報導

反軍人年改團體今天群聚立院外抗議蔡政府強推年改法案時，與警方發生衝突，有陸官47期抗議成員在衝撞過程造成斷指。反軍人年改團體八百壯士副指揮官吳斯懷晚間持用冰塊冰起的斷指控訴，蔡政府逼迫現職警員，暴力對待退伍軍人

吳斯懷也痛斥，下午衝撞過程遭警方逮捕的抗議成員，現在還被羈押在立院不放出來，聽說還要移送地檢署，「我們是犯了什麼天條？」

前往聲援的國民黨前主席洪秀柱也呼籲，警方應比照太陽花事件，對衝撞遭逮捕的陳抗成員「該放人就放人」。對於軍人年改法案，洪秀柱也主張，「現役先行、退役暫緩；先釋憲、再修法。」

洪秀柱也痛斥，今天蔡政府雙重標準看待人民，製造社會對立，就連軍公教警消這股社會最穩定的力量、安定的保障都被迫走上街頭；用欺騙做為治國手段，難怪台灣今天成為詐騙集團最大輸出國。

洪秀柱說，反軍改團體在立院外4百多天哀求、提醒，蔡政府說不理就不理，冷血到這樣無情的地步，「要不要起來反抗？」是可忍孰不可忍。

洪秀柱表示，今天反軍改團體也不願走上街頭造成大家問題，但將心比心，換個立場也許警察比我們更火爆激烈；提醒在場員警，今天陳抗成員就是他們的未來。

話鋒一轉，洪秀柱也對下午陳抗過程，陳抗民眾毆傷9名記者一事為陳抗團體公開向媒體道歉。洪秀柱呼籲反軍改團體，這時候情緒很難控制，但一定要克制，保護記者，讓記者對這場陳抗做最公正報導。

反軍人年改團體今天群聚立院外抗議蔡政府強推年改法案時，與警方發生衝突，有陸官47...
反軍人年改團體今天群聚立院外抗議蔡政府強推年改法案時，與警方發生衝突，有陸官47期抗議成員在衝撞過程造成斷指。反軍人年改團體八百壯士副指揮官吳斯懷晚間持用冰塊冰起的斷指控訴，蔡政府逼迫現職警員，暴力對待退伍軍人。記者周志豪／攝影
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洪秀柱陳抗退伍軍人
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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