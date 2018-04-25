反年改衝突波及台大兒童醫院 醫師控群眾「佔座椅、拍照比YA」

2018-04-25 22:31 聯合新聞網 綜合報導



立法院外濟南路與中山南路口，警察為阻止群眾進入立法院，雙方發生拉扯，大安分局長周煥興遭踹，大喊「你們沒必要打人」，推擠中造成多名人士掛彩。 聯合報系資料照／記者李承穎攝影 分享 facebook

八百壯士今日於立院週邊舉辦活動，參與群眾於中山南路、濟南路口處時與警方爆發衝突，造成多名員警受傷，除了不少人在衝突中掛彩外，此次的活動也影響了鄰近的台大兒童附屬醫院。一名台大醫院的醫師即表示，許多陳抗人士占用醫院座椅「拍照打卡、開心比YA」。 一名台大醫院的醫師PO文表示，許多陳抗人士占用醫院座椅「拍照打卡、開心比YA」。 圖截自臉書 分享 facebook

反年改團體今日舉辦「捍衛退休金權益暨宣揚憲改理念」集會活動，未料在下午三時許爆發衝突，大安分局依妨害公務罪逮捕三人，另名男子涉嫌踹大安分局長周煥興，警方目前正透過密錄器畫面辨識身分，而此次活動除了造成多人受傷，也波及了鄰近的台大兒童醫院。一名台大醫生在臉書描述今日看到陳抗人士在醫院的誇張情景，希望同樣的景況明日別再發生，能讓病童們順利就醫。

該名醫生表示，他看見很多伯伯阿姨們開心的拍照打卡，一樓的沙發「座無虛席」，這群人不時還會呼應外頭的陳抗聲，大喊「造反有理、革命無罪」，著實擾了醫院安寧。甚至有抗議人士說要借紙條寫標語，不聽護理人員勸阻就把含有病人隱私的紙張搶走，不禁讓目睹這一切的醫生直呼：希望老天爺大發慈悲，為可憐的病人著想，明後天大降甘霖，讓病童們可以順利來就醫。

這名醫生也分享一名母親一輩子的遺憾，她表示自己的孩子就是因為延誤就醫5分鐘造成腦性麻痺，因此她不願再看見有媽媽挺著孕肚、座車卻被陳抗人潮擋在外面而導致憾事，這名母親的淚讓醫生為之動容，卻也無可奈何。該醫生表示，目前陳抗群眾占據醫院大廳、用著免費wifi，還想請醫生開驗傷單證明警察打人，種種行徑讓他嘆：我們包容不同的聲音，不代表能讓你們為所欲為。