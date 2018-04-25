軍改案衝突 柯文哲：嚴厲執法回應暴力

2018-04-25 22:26 中央社 台北25日電



台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北市長柯文哲今晚在臉書上貼文指出，對於立法院周邊衝突，在場的台北市警方會視情況增派人力，用最嚴厲、強硬的執法，回應所有暴力行徑。

柯文哲貼文表示，人民有陳情抗議的自由，但自由以不侵犯他人的自由為範圍。反軍人年金改革團體用暴力造成30名警察同仁，以及11名記者受傷就是不對，「我們會依照蒐證畫面依法究辦，決不寬貸」。

柯文哲指出：「我再強調一次，我們譴責任何形式的暴力行為，陳情抗議還是要依法行事，請務必守法、尊重媒體採訪自由。」