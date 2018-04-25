影／反年改攻擊記者員警 林志嘉：不得從輕發落

2018-04-25 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐宇威 ╱即時報導



反年改陳抗群眾陸續以棍棒、水瓶、鐵鍊、辣椒水、煙霧彈等物品，在立法院發動多起攻擊，記者、員警紛紛掛彩，晚間立法院秘書長林志嘉公開表達嚴厲譴責違法陳抗，要求警政單位必須依法追究，以現行犯逮捕，不能輕縱。