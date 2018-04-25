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蘇貞昌譴責施暴者 聲援媒體採訪自由

2018-04-25 21:12聯合報 記者林敬殷╱即時報導

前行政院長蘇貞昌。聯合報系記者施鴻基／攝影
前行政院長蘇貞昌。聯合報系記者施鴻基／攝影
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反軍改團體今天衝撞立法院爆發衝突，造成多名記者受傷，參選新北市長的蘇貞昌透過臉書表示，今天發生在立院週邊的暴力行為，傷害採訪的多位媒體記者，是威脅言論自由，傷害台灣民主，已是社會大眾絕不能接受的脫序行為。今晚，我們都應該聲援媒體朋友，保障他們的採訪自由，嚴厲譴責施暴者。

立法院蘇貞昌
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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