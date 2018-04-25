蔡總統：施暴的人不能代表愛國忠民的國軍

2018-04-25 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 蔡英文總統稍早透過臉書，對於反軍改團體及人士抗議爆發嚴重衝突表達譴責。蔡總統說:「今天在立法院前施暴的人，不能代表熱愛國家、忠於國民的國軍。」包圍兒童醫院、攻擊媒體，毆打維持秩序的警察，都是社會無法容忍的非法行為。政府不會在暴力下低頭，改革會堅持到底。

蔡總統表示，她也要籲請所有國人支持改革，站在政府的這一邊。

蔡總統說，軍人年金改革，政府已經盡了最大的努力跟誠意來溝通。行政院提出的方案，不會導致任何軍人生活的困難，反而能永續照顧所有現役與退役的國軍弟兄。

蔡總統表示，任何人都有權利表達不同的意見，但不能動用暴力的方式。她要告訴所有國人，政府不會在暴力下低頭，改革會堅持到底；警政署已經下令，施暴的現行犯一律逮捕，絕不寬貸。政府會展現決心，捍衛社會秩序。

以下是蔡總統臉書全文：