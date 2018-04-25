軍改案衝突 蘇嘉全：譴責暴力依法究責

2018-04-25 21:03 中央社 台北25日電



反年改團體突襲立院，立法院長蘇嘉全蘇表示，嚴厲譴責失控暴力、依法追究、不得輕縱；也對傷者表達慰問。。聯合報系記者胡宥心/攝影 分享 facebook 反年改團體今天在立法院外與警方發生衝突造成警察、記者受傷，立法院秘書長林志嘉轉述院長蘇嘉全指示，嚴厲譴責失控暴力、依法追究、不得輕縱；也對傷者表達慰問。

為反對軍人年金改革制度，八百壯士等反年改團體今天下午集結立法院外，試圖衝進立法院，因此與警方爆發多波衝突，過程中，有員警遭民眾丟擲鐵條、木棍、石頭、寶特瓶而當場濺血送醫，被捕群眾也有人受傷。

林志嘉晚間接受媒體訪問時表示，反軍人年改的陳抗團體，今天對立法院造成嚴重的破壞、完全失控，下午利用梯子、棍棒、水瓶、鐵鏈、煙霧彈、辣椒水，攻擊警察與記者，造成多名警察與記者受傷。

林志嘉說，這事件已經到了民主社會無法接受的程度，嚴厲譴責這樣的失控暴力，也要求警政單位必須依法追究，以現行犯予以逮捕，不得從輕發落。

他說，陳抗團體必須要冷靜理性，對於訴求，應要用民主時代的表達方式來表達，任何的暴力行為，在民主法治時代絕對不被允許，需要受到法律的制裁。

林志嘉表示，立法院長蘇嘉全對於這樣的行為感到痛心與難過，因為新聞自由與國會，遭受到嚴重的攻擊，這是讓人沒辦法忍受的事，蘇嘉全也認為應嚴厲的譴責。同時，他也轉達了蘇嘉全對相關受傷員警及媒體記者的慰問。

此外，林志嘉也說，今天晚上立法院也高度的戒備，因為有情資顯示，陳抗團體也許還會有突襲的動作，因此立法院周邊受損的鐵門，會儘速修理與補強。

對於國民黨團要求蘇嘉全出面召集朝野黨團協商，林志嘉說，如果國民黨團提出軍改版本，有版本作為基礎進行朝野協商才會有交集，否則只是拖延軍改時間。

反軍改團體包圍立法院，林志嘉全程坐鎮立法院，他說，反軍改團體都是受過訓練的退伍軍人，知道怎麼拆拒馬、怎麼進攻，因此不敢輕忽、立法院高度警戒。（編輯：溫貴香）