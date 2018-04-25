軍改案衝突43員警記者受傷 政院嚴厲譴責暴力

2018-04-25 21:00 中央社 台北25日電



反年改團體下午在立法院外與警方數度發生嚴重推擠衝突，行政院政務委員兼發言人徐國勇晚上召開記者會說明。翻攝自行政院臉書 分享 facebook 反軍改團體八百壯士今天衝撞立法院爆發衝突。行政院表示，這起陳抗已造成32名員警、11名記者受傷，警方並逮捕63人。行政院發言人徐國勇嚴厲譴責暴力，呼籲抗議民眾盡快回家。

立法院今天舉行軍人年改案公聽會，八百壯士團體一早就在立法院外集結，下午突然發動拆除立法院周遭數處拒馬，部分群眾還翻牆衝進立法院內，甚至拋套索套住立院大門企圖拉倒，數波衝突中有員警遭民眾毆打、丟擲鐵條、木棍、石頭，當場濺血送醫，抗議群眾也有人受傷。

徐國勇晚間召開記者會表示，陳抗民眾對在場採訪的記者施以暴力，甚至搶走記者的相機、攝影機，毆打警察，這些已超過表達意見的範圍，行政院嚴厲譴責暴力行為。

他指出，抗議民眾也對警察噴灑辣椒水，甚至毆打警察，這些警政署都會依法究辦。

徐國勇表示，陳抗民眾的行為已造成社會治安不穩定，聚集在台大兒童醫院周圍的抗議民眾，也引發病患、醫生、護士恐慌；他呼籲抗議民眾盡快回家。

此外，徐國勇強調，警政署對於侵入立法院的民眾一定會予以逮捕，目前已逮捕管束63人。他呼籲搶走記者相機、攝影機的民眾，盡快交給警方，歸還記者，若遲不歸還，將構成更嚴重的犯罪。

徐國勇進一步表示，集會遊行是憲法賦予人民的權利，但必須在法律範圍內，不能侵害他人的人身、財務自由，警政署對於警察、記者的人身安全將加強保護。

他說，對陳抗民眾的違法行為，警察會一一蒐證，事後該追究的都會一併追究。

媒體詢問，若抗議民眾不離去，是否會進行驅離？徐國勇並未正面回應，僅再次呼籲抗議民眾盡早回家休息，不要再有脫序行為。

此外，徐國勇也代表行政院長賴清德對執勤警察的辛勞表達感謝與肯定。