反軍改暴力抗爭 綠譴責藍指可理解

2018-04-25 20:32 中央社 台北25日電



反年改團體今天在立法院與警察發生衝突，造成員警、記者受傷，民進黨團表示，嚴厲譴責失去理性的暴力抗爭；國民黨團則表示，能理解退伍軍人的憤怒，凸顯政府的溝通不存在。

為反對軍人年金改革制度，八百壯士等反年改團體今天下午集結立法院外，試圖衝進立法院，因此與警方爆發多波衝突，過程中，有員警遭民眾丟擲鐵條、木棍、石頭、寶特瓶而當場濺血送醫，被捕群眾也有人受傷。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純晚間告訴中央社記者，失去理性的暴力抗爭，要給予嚴厲譴責，也對辛苦執勤的警察感到不捨；她說，可以理解退役軍人們過去對於國家的付出，但時至今日，考量年金的永續經營與對現役軍人的照顧，大家應共體時艱，因此希望能儘速完成年金改革。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀則表示，陳情抗議是人民的權力，但仍希望在和平理性的前提下進行。退休軍人的情緒跟憤怒完全可以理解，也凸顯出民進黨政府號稱的做足了溝通根本不存在。

李彥秀說，這也就是國民黨團堅持應該要在立法院增加軍改公聽會及外部說明會場次的原因，希望民進黨面對陳抗可以有更多考量，用時間換取共識，才能讓軍人年改可以順利進行。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，反年改抗議的衝突造成員警、記者受傷，這樣的發展很不幸，奉勸反年改的朋友，趕快提出軍改修法的方案，然後可透過國民黨團提出；若是這樣在立法院外打成一團，甚至干擾到周邊，社會的支持度與同情心可能會更下降。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔說，相信反年改抗爭者拉高衝突是因為對政府已經忍無可忍，但還是要呼籲參與的陳抗者，所有的維安警察並不是敵人，只是依法進行維安工作，如果因為激烈抗爭，造成彼此受傷，沒有誰是贏家。