軍改案衝突 柯建銘：期待明天正常開會

2018-04-25 20:22 中央社 台北25日電



記者今天再度追問柯建銘的想法。他回應，指出柯文哲最大的問題是「口不遮攔」，柯P有他的特質與個人魅力，但政治上，他常勸誡柯P說「政治是要朋友越來越多，而不是去得罪每一個人」。 聯合報系資料照片／記者郭政芬攝影 分享 facebook 立法院外交及國防委員會明天將進行軍人年改修法案詢答，今天立法院外抗爭群眾爆發警民衝突。民進黨立法院黨團總召柯建銘說，製造衝突對他們不見得有利，期待明天正常開會。

反年改團體八百壯士今天在立法院外集會抗議，下午發動攻勢衝進立法院，推擠過程造成至少9名記者和數名員警受傷，警政署長陳家欽下令，闖入立法院一律逮捕，涉嫌違法的已管束32人。

外交及國防委員會召委、國民黨立委呂玉玲晚間向中央社記者說，副總統陳建仁曾答應軍改版本出來後會先行溝通，才會進到立法院進行公聽、審查，但沒有溝通，尤其國民黨團兩度要求朝野協商，執政黨不理不睬，就要走完程序過場，這樣粗暴的行為，讓退伍軍人非常反感。

呂玉玲表示，沒有充分討論、爭取共識前，軍改也只開一場公聽會，官員都沒正面回應，「你去問在場專家學者有沒有意見？」她認為應該先暫緩審查，下週換她輪值召委時，會再召開公聽會。

柯建銘呼籲，抗議群眾冷靜、理性，製造衝突不見得有利，社會也不希望看到這種情況，要讓立法院有個討論空間，也請立委出入院區時，要注意自身安全，「就看明天狀況，能夠正常開會是我們期待的」。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純說，明天會議一定要繼續進行，「不管八百壯士怎麼圍」，一定想盡辦法進到院區讓委員會順利進行，反軍改抗爭行動太離譜，而第一線警方戒備嚴謹，警政署特別注意立委的人身安全，就是要讓立委能順利進到院區開會。

何欣純說，明天外交及國防委員會一樣開會進行詢答，要按照既定計畫、步驟，若呂玉玲要再開公聽會，民進黨團也很歡迎，「樂觀其成」。

民進黨立委呂孫綾說，警政署上週有詢問立委本身及服務處的維安是否有需要加強？但沒有說要派員保護；而黨團助理也提醒立委，明天來開會要注意自身安全。