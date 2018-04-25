「晚上了，趕快回家！」 政院：侵入立院一定逮捕

2018-04-25 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院發言人徐國勇表示，反年改陳情民眾顯已超出表達意見的範圍，成為暴力事件，行政院予以嚴厲譴責，警政署也會依法究辦。記者林河名／攝影 分享 facebook

反年改團體「八百壯士」今天在立法院外集會，抗議民眾下午意圖衝進立院，推擠過程造成多位記者和員警受傷。行政院發言人徐國勇晚間表示，陳情民眾顯然已經超出表達意見的範圍，成為暴力事件，行政院予以嚴厲譴責，警政署也會依法究辦。

行政院統計，截至晚間7點多，已有11名記者受傷及相關的攝影設備被搶走，32名員警受傷；侵入立法院的民眾，有63人被逮捕管束。徐國勇並強調，「警政署對於侵入立法院，一定會逮捕」。

行政院今晚臨時舉行記者會，徐國勇首先感謝警察弟兄的辛苦，並表示行政院長賴清德也給予慰問。

徐國勇表示，陳情民眾顯然已經超出表達意見的範圍，尤其對記者施以暴力，甚至搶走記者的相機、攝影機，已經嚴重超出陳情抗議的範圍，已知有11名記者受傷及相關的攝影設備被搶走，涉及法律責任，行政院予嚴厲譴責。

徐國勇表示，在陳抗過程中，可以看到群眾對警察施以煙霧或辣椒噴霧的攻擊，還有人把警察拖出去毆打，這些都已超出陳情範圍，除了嚴厲讉責，警政署也會依法究辦。

「這些行為不但造成社會治安的不穩定，對社會也造成不必要的狀況；這些行為也超出法律的範圍，還看到包圍台大兒童醫院，造成病患、醫師及護士的恐慌，也都超出法律的範圍。」徐國勇說，他要嚴肅呼籲：「晚上了，希望這些群眾趕快回家！」

徐國勇表示，陳情及集會遊行是憲法賦予的權利，但必須在法律範圍內，不可侵害警察及記者的人身及財物的自由安全。他呼籲望搶走記者物品的民眾，能夠主動交給警方，以便盡快發還給記者。