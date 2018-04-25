【即時短評】別輕忽退警軍的強力反年改行動

2018-04-25 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



反年改團體八百壯士在立法院外集會抗議，抗議群眾拉下護欄後，警方一湧而上，用人力圍堵被攻破的大門，支援警力並動手開始抓人。聯合報系記者杜建重／攝影 分享 facebook 退休警、消連兩天反年改遊行甫落幕，接續上街的退伍軍人抗爭更激烈，且強度超乎預期，釀成嚴重流血衝突。沒人會認同脫序的街頭抗爭，暴力必須譴責，但當退休軍、警把「流血」視為必要手段，代表心中憤怒與委屈已達極限，它會衝擊治安，更可能影響現職警察和國軍「思變」，政府千萬別忽視。

軍、警向來是國家安全維護的兩大支柱，也是服從性最強的紀律部隊，中華民國歷史，從沒有退休軍人、警察團體，會走向街頭表達訴求。

民進黨自詡公允的年金改革，卻挑起了兩大退休團體抗爭；先不論年改對錯，但從來沒有聲音的各地退休警察協會開始自發性串連上街，還有退伍軍人不斷以形同「作戰」的方式進行抗爭，可以確定，年改對他們造成的傷害，非外界可以想像。

兩天的「警、消不服從」運動，創下年改抗爭退警上街人數最多紀錄，他們衝進監察院降國旗，打傷4名記者，還包圍中正一分局，與執勤警察對峙，撕裂了情感，也留下了遺憾。

今天上街的退伍軍人反年改手段更激烈，一上街就突破拒馬衝入立法院，現場混亂、街頭濺血，受傷記者、警察更多；曾是一心保家衛國，如今被逼以打仗方式對付自己人，情何以堪。

不公不義的委屈，是退休警察和退伍軍人對年改的感受，菜市場般的年金喊價，更讓他們覺得尊嚴受到極大羞辱；很多現職警察和軍人早已感同身受，政府卻還只把退伍軍人和退休警察當成一般的陳抗團體，不了解警察、軍人的情感和榮譽，一直都是一脈相連。

國家和社會能長治久安，國軍和警察功不可沒，他們一生守法守紀律，求的是尊嚴和公平對待，即便退休，軍、警的情感也不會切割，政府千萬別輕忽他們的聲音。