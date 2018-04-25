保五北上增援警力 11傷2就醫

2018-04-25 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



台北連續兩天有重大陳抗行動，遠在高雄的保五總隊23日起調度10個分隊北上，支援保六總隊，警政署及台北市政府警察局，接受三單位指揮調度，陳抗衝突過程有11名警員受傷，其中2人送台大就醫。

台北地區接連兩天有退休警察「警消不服從」及「八百壯士」兩項陳抗行動，保五總隊增援警力北上，至今尚未返回高雄，衝突過程，有11人受傷，2人被推倒踐踏，送台大就醫，暫無生命危險。