反年改打記者 衛星電視公會強烈譴責暴力

2018-04-25 19:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



反年改團體成員下午爬上立法院大門時不慎跌下。 聯合報系記者邱德祥／攝影 分享 facebook 針對4月23日「警消不服從」反年金改革遊行現場脫序失控，部分人士攻擊媒體造成4名電視記者受傷，4月25日反年改軍人代表抗議現場再度發生多名記者遭惡意攻擊事件。

衛星電視公會新聞自律委員會緊急發表聲明嚴厲譴責暴力，呼籲警方依法究辦勿枉勿縱，保障記者採訪人身安全；並呼籲陳抗團體主辦單位協助查明動手群眾與動機，尊重記者採訪報導權。

衛星公會表示，4月23日監察院外的衝突事件，抗議群眾未依原定申請路線，臨時往監察院廣場方向移動，推擠中部分媒體記者遭莫名毆打拉扯，現場有多人戴口罩蒙面施暴，包括 TVBS 與中視至少四名記者分別被以板凳、旗幟等物搥擊頭部、腹部，造成流血、挫傷與顱內出血。25日抗議軍人年金改革團體包圍立法院現場，民視、壹電視、東森、三立、中天等多位媒體記者分別遭戴口罩蒙面群眾攻擊並惡意破壞器材，危及記者人身安全，並嚴重侵害採訪自由。

衛星電視公會表示，媒體記者在第一現場堅守崗位，恪盡採訪職責，是為了善盡滿足觀眾知的權利，對於記者報導陳抗事件遭遇攻擊，公會嚴厲譴責這種粗暴妨礙專業的暴力行為，籲請警方有效處理集會遊行現場中的違法行為，並儘速查辦繩之以法。