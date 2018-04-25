反年改衝立院 教授評：操作錯誤、自取其辱

2018-04-25 19:38 聯合新聞網 綜合報導



八百壯士今（25日）發動遊行，並以繩索綁上立法院大門，欲拉倒大門後闖進立院，警方除以人牆阻擋，還拿出破壞剪剪斷繩索。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影 分享 facebook

反年改團體八百壯士今日於立院週邊舉辦「捍衛退休金權益暨宣揚憲改理念」集會活動，下午3時左右群眾突然衝向立院，現場爆發衝突，師大教授范世平對於這樣的行為感到不解，直言「一錯再錯的操作難道不是自取其辱」？

八百壯士今日於立院舉辦活動卻爆發衝突，群眾在下午4時30分撞開立院大門，多名員警、記者在推擠衝突中遭群眾包圍帶離現場，其中大安分局長周煥興被群眾踹，不禁大喊「你們沒必要打人吧！」，衝突行為仍在延燒，但八百壯士衝立院的行為卻讓范世平不以為然，認為他們想模仿太陽花學運衝進立院，卻忽略兩者於公共利益的差別，此舉更可能是「自取其辱」。

范世平指出，太陽花學運訴求的是「公共利益」，獲得主流民意支持，因此沒人敢下令驅離，然而八百壯士的訴求皆沒有符合以上條件，因此就算占領立院也會很快被驅離；再者，八百壯士的訴求並不為主流民意認同，因此占領行為適得其反，甚至造成社會對八百壯士更加反感。

近日兩名員警在高速公路不幸殉職，范世平認為，八百壯士其實可以操作這項議題、獲得民眾支持，但他們不但沒有這麼作，反而還打傷記者，讓民眾放大他們錯誤的行為、反而模糊了焦點。

「我不反對退休軍公教的抗爭，但反對他們使用這麼拙劣的手段」，范世平認為抗爭是軍公教的權利，但這樣錯誤的操作方式只會讓外界對軍公教的印象打折扣，屢次抗爭下來只為了發洩情緒，卻不斷重蹈覆轍，「難道不是自取其辱」？