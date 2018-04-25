影／八百壯士遊行突襲 翻牆闖立院衝突不斷

2018-04-25 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李詠平 ╱即時報導



軍人年改首場公聽會登場，「八百壯士」事先已發出圍城攻略，對立法院「文攻」與「武嚇」，警方嚴陣以待，架設拒馬並布署上千名警力待命，為此國民黨立委黃昭順質詢內政部長葉俊榮說，現在立法院變成了鐵幕國會！葉俊榮回應，他也不喜歡看到我們的國會變這樣。無奈，下午最不希望發生的事發生了，「八百壯士」遊行時突襲翻牆闖立法院，爆發警民衝突，甚至有數名記者受傷掛彩。

反年改八百壯士，25號下午突破立法院拒馬，翻上圍牆，並企圖用繩子拉下立院大門，現場發生流血衝突，更有人昏倒，只見退休軍警對上現役警察，現場一片推擠混亂。

不只立院場外亂哄哄，軍改草案進立法院後，25號上午舉辦第一場公聽會，反年改團體代表受邀進場發言，並不時拍桌抗議。

反年改團體有備而來，場內文攻， 立院場外武嚇，「八百壯士」從上午開始就在立院周邊集結，下午擴大戰場到中山南路八線道，聚集輪流發言。

為防患未然，避免年改團體衝進立法院，警方安排大批警力，嚴陣以待，讓國民黨立委頗不以為然，國民黨立委黃昭順：「把我們立法院變成鐵幕，為什麼我們的國會變成鐵幕國會，為什麼我們現在會變成戒嚴？」

內政部長葉俊榮回應：「委員，我了解妳的心情，我也不喜歡看到我們國會這樣，但是我們警察機關的所做所為，都是在為了減少警民傷亡，保護立法院讓議事正常進行。」