不斷更新／反年改衝破立院大門 退伍軍人被抓走

17:55

中正一分局長廖材楨舉牌命令解散，引起群眾不滿鳴笛、叫囂。

17:54

立院外八百壯士大反擊，大安分局長周煥興遭踹，大喊「你們沒必要打人」吧！

周煥興被打。 記者李承穎／攝影 分享 facebook

17:37

立院外破口則再度爆發推擠衝突，群眾將落單特勤警力硬生生連推帶拉帶走，其餘還有多名警察，記者遭到同樣待遇，遭群眾包圍用蠻力帶離現場。

立院外群眾將落單特勤警力硬生生連推帶拉帶走。 記者蕭雅娟／攝影 分享 facebook 立院外破口則再度爆發推擠衝突。 記者蕭雅娟／攝影 分享 facebook

17:30 保六警察已逮捕31名衝入立院的成員。

16:31 群眾撞開立院大門

約4點30分抗爭群眾撞開立法院大門，打開一個破口，立法院內警方持續以人牆阻擋！後方群眾持木板衝撞，群眾也用現場的鐵拒馬阻隔警方進入立院。

16:27警方在反年改現場沒收帶有釘子的木條。記者杜建重／攝影 分享 facebook

16:19

抗爭群眾有備而來，帶著手套和護膝，推倒立院周邊拒馬並翻進立院，還站在正門口揮舞國旗，呼喊同伴。

反年改成員以涼山退軍為首，約15名翻過立法院，馬上被警方以束帶保護管束，外頭群眾不斷叫囂「警察中立」、「警察放人⋯」。

15:42八百壯士發動遊行，並以繩索綁上立法院大門，欲拉倒大門後闖進立院，警方除以人牆阻擋，還拿出破壞剪剪斷繩索。記者胡經周／攝影 分享 facebook

15:45八百壯士發動遊行，行經立法院大門時，遊行群眾推擠拒馬，突破警方防線，少數民眾翻牆進入立院，在被逮捕過程中，還以腳攻擊警方。記者胡經周／攝影 分享 facebook

16:16反年改團體現場有民眾丟擲煙霧彈。記者杜建重／攝影 分享 facebook

15:31 民眾丟煙霧彈

下午近3時，立院外的護憲維權誓師大會指揮官退役將軍吳其樑表示，不惜動用武力！3時10分許，在中山南路上的群眾突然衝向立法院，陳抗人士大喊：「警察後退！」多人翻越約2人高的拒馬闖入立法院，拒馬外，維安警方與陳抗民眾發生推擠，翻入立院的數名反年改群眾 則被保六總隊員警逮捕。拒馬外的警方則舉牌警告陳抗民眾行為違法。

立院外群眾拆掉鐵拒馬，場面混亂，另台大兒童醫院外也有推擠衝突。還疑似丟出煙霧罐，有數名男子踩著鐵拒馬、爬樹，翻進立法院。

15:54爬上立法院鐵門的反年改成員出腳將員警踢下。記者杜建重／攝影 分享 facebook

12:29

反年改團體八百壯士在立法院周邊道路舉辦「捍衛退休金權益暨宣揚憲改理念」集會活動，警方發現，八百壯士部分成員，在網路及社交群組，號召群眾攜帶大型油壓剪等危險物品，且現場將發放迷彩偽裝面膏，以利隱藏身分，最終目的就是要剪開拒馬攻進立法院。

由於此舉已明顯違反集會遊行法第23條規定，因此警方今早前往八百壯士帳棚區蒐證，現場一度發生推擠，但最後警方取得同意後，扣留代保管汽油桶1桶、鐵鍊6條、油壓剪1把、鐵鈎6個等物品。

警方呼籲對年金改革持不同意見及訴求的民眾，應以理性和平方式表達意見，針對非集會遊行必備物品，且可能用以攻擊警察或他人，生命、身體、財產的物品，將依集會遊行法第23條「集會、遊行之負責人，其代理人或糾察員及參加人均不得攜帶足以危害他人生命、身體、自由或財產安全之物品。」，及第33條「第23條規定之物品，不問屬於何人所有，均得扣留並依法處理。」確實辦理。