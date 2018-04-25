年改抗議群眾衝破立院圍牆大門 多人被捕

2018-04-25 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



抗議年改的各退伍軍人團體，今天下午約3時10分起，就在中山南路對立法院大門發動攻擊，先前有人翻牆跳入。稍早之前，立院外牆鐵柵欄的一扇門被群眾突破，群眾試圖衝入院區，不過被警方派出反恐等級的維安特勤隊，一一將其制伏，並以塑膠束帶將雙手銬住，目前估計約有30人以上。

在稍早的衝突中，曾有多家媒體的攝影記者遭到群眾攻擊的情況。