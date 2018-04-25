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反年改群眾翻越立法院 揮舞國旗喊「警察中立」

2018-04-25 16:21聯合報 記者李承穎╱即時報導

反年改團體今天下午衝破立法院，群眾有備而來，帶著手套和護膝，推倒立院周邊拒馬並翻越立法院，還站在正門口揮舞國旗，警方與群眾正對峙中。

反年改成員以涼山退軍為首，約15名翻過立法院，馬上被警方以束帶保護管束，外頭群眾不斷叫囂「警察中立」、「警察放人⋯」

群眾推倒拒馬，翻越立法院。圖／讀者提供
群眾推倒拒馬，翻越立法院。圖／讀者提供
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群眾推倒拒馬，翻越立法院。圖／讀者提供
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立法院警察國旗
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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