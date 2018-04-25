反年改群眾翻越立法院 揮舞國旗喊「警察中立」

2018-04-25 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



反年改團體今天下午衝破立法院，群眾有備而來，帶著手套和護膝，推倒立院周邊拒馬並翻越立法院，還站在正門口揮舞國旗，警方與群眾正對峙中。