「警消不服從」遊行 包圍警分局

2018-04-25 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北報導



中華民國退休警察人員協會總會等團體發起為期兩天一夜「警消不服從」抗議活動，在立法院外青島東路上夜宿的群眾昨天一早就起床，員警邊拿盾牌警戒邊吃早餐。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook 為期兩天一夜的「警消不服從」遊行昨天結束，因前天有群眾涉嫌打傷四名電視台記者挨告，警方昨天發通知書找人，又引起退警群情激憤，一度包圍中正警一分局一個多小時，逼得分局拉下鐵門，僵持約半個小時才結束。

退休警、消反年改廿三、廿四日兩天在立法院周遭集會遊行，第一天發生群眾爬入監察院降國旗、與電視台媒體爆發衝突的脫序行為，其中挨打四名電視台記者就醫後提出傷害告訴，警方也查出涉案人士。

昨日群眾再度集結，呼喊「年改惡法，警消不服從」口號，持續至行政院、監察院抗議；上午十時許，花蓮退警協會準備到台北轉運站搭車回家時，警方拿出通知書，要求涉案者到案說明；退警不滿警方作為，立刻重回遊行隊伍，向總會理事長耿繼文反應「被約喝茶」。

耿繼文說，憑什麼叫花蓮同仁去警局喝茶，認為中正一分局「秉承上意」。他情緒激動表示，應保存跡證，告民進黨政府，並指中正一分局「夾縫中求生存」，是無奈被迫當打手，「打手可惡，幕後者更可惡！」

群眾誤以為已有人被帶到警分局，隨後包圍中正一分局要求放人，逼得警方出動人牆戍守分局門口，並拉下鐵門，雙方數度衝撞，現場僵持約半小時；耿繼文還在宣傳車上說，「我們退休幫你爭取，你們憑什麼把我們當成仇敵，這說不過去」。

最後花蓮退警協會理事長李孟萍收下中正一分局的通知書，僵局解除；昨天中午，涉案的六十二歲康姓退伍軍人前往分局製作筆錄，五十三歲伍姓、五十四歲廖姓退警尚未到案。警方表示，必要時向檢察官申請拘票。

昨天下午滂沱大雨，群眾穿雨衣持續遊行，最後在青島東路拿出蔡英文總統等人的人形立牌、寫上亂政等紅字，並激動毆打人形立牌後，約下午三時許結束活動。