親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆風波不斷
退休警消反年改
各方人馬拚選戰
共軍展武力施壓
反深澳電廠公投
政治
軍事
綜合

吳音寧再惹爭議 北市府官股吐槽：姿態有問題

退警陳抗脫序行為 警署與北市警局將從嚴究辦

2018-04-24 17:45聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

退休警消從昨天開始展開為期兩天一夜的抗議活動，由於陸續發生闖入監院降半旗、毆打記者，甚至是今天包圍中正一警分局等事件；警政署及台北市警察局分別發布新聞稿表明立場，表示警方將嚴正執法從嚴究辦！

警政署指出，昨天退休警消等團體舉行「警消不服從」集會遊行活動，為確保活動順利進行，台北市警察局全力疏導立法院、監察院周邊交通秩序，但部分陳抗人士到監察院陳情時，發生毆傷記者的暴力行為，警政署已要求台北市警察局積極偵辦，並對毆傷記者行為從嚴從速，依法究辦。

警政署指出，依據集會遊行法第14條規定，凡經主管機關限制不得化裝妨害身分辨識，違反者警察得予以制止、命令解散，並依法得對負責人加以處罰，未來將要求各級警察機關，務必貫徹執行。

針對部分陳抗群眾，常以蒙面、化裝掩飾身分，在集會遊行時而有暴力行為者，企圖妨礙警方追查，警政署嚴正表示，民眾千萬不要心存僥倖，以身試法，警方絕對有能力追查繩。

台北市警察局指出，昨天陳抗發生數起脫序行為，造成2名員警及4名記者受傷，經過濾現場蒐證影帶，掌握涉案的康姓退伍軍人、廖姓及伍姓退休警察，警方已製作傳喚通知書，必要時會向檢察官申請拘票，同時針對明天（25日）八百壯士反年改團體號召群眾到立法院周邊集會，警察局將縝密部署嚴正執法。

台北市政府警察局呼籲集會遊行民眾能保持理性，使集會活動順利進行，有鑑於少數人行為激進，造成衝撞警方、丟冥紙、潑紅漆等違法脫序及多位記者與員警因而受傷，為防範脫序行為再次發生，警察局已規劃必要警力及阻材，全力維護重要官署暨集會活動周邊交通及秩序，如有不法，將從嚴究辦。

退警昨天陳抗在監察院與警方對峙，部分人士甚至毆打媒體記者。記者廖炳棋/攝影
退警昨天陳抗在監察院與警方對峙，部分人士甚至毆打媒體記者。記者廖炳棋/攝影
分享

警察集會遊行陳抗
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

監察院外涉打記者 今1名退伍軍人到案說明

2018-04-24 14:44

影／退休軍警消反年改 「路過」中正一分局

2018-04-24 16:46

警消加薪1370元 藍批看得到吃不到

2018-04-24 14:16

「警消不服從」 衝撞中正一分局

2018-04-24 14:15

觀察站／政院留空間 軍官最高俸率下修至85%？

2018-04-24 14:15

「荒謬年改」 八百壯士提4點控訴

2018-04-24 14:14

年改明辦公聽會 八百壯士今夜守立院

2018-04-24 14:13

張顯耀：當選就歸還北市軍公教警消被剝奪的財產

2018-04-24 13:24

軍人年改爭議 何欣純：最快周四可以看到精算報告

2018-04-24 13:24

【即時短評】政院留空間 軍人年改最高俸率恐下修

2018-04-24 13:23

警消加薪吃不到都是騙局？退休警：抗議不會停止

2018-04-24 12:23

退休警消反年改 不滿警方一度包圍中正一分局

2018-04-24 12:08

記者被打要提告 退警包圍衝撞中正一分局

2018-04-24 11:50

李彥秀：警察加薪1370真的吃的到嗎?

2018-04-24 11:50

憲警無預警封公園路 家長：有路可以走去上學嗎？

2018-04-24 10:22

退警抗議 警方拿盾牌吃早餐

2018-04-24 10:08

現場╱警消不服從行動 群眾夜宿立法院　

2018-04-24 06:40

退休警消反年改 街頭濺血

2018-04-24 01:14

退警年改3訴求 立院前又爆兩波衝突

2018-04-23 22:08

「警消不服從」隊伍散步官邸 警方疲於奔命

2018-04-23 22:05

北市警晚間表示 將究辦陳抗脫序退警

2018-04-23 21:10

警消不服從陳抗衝突 3名記者受傷送醫

2018-04-23 19:21

「警消不服從」隊伍重回立院旁 拉扯拒馬

2018-04-23 18:27

退伍軍公教警消上街 總統府前撒冥紙、擲紅漆抗議

2018-04-23 18:22

影／警消不服從 遊行隊伍與記者爆發衝突

2018-04-23 17:45

「警消不服從」總統府前拋紅漆、灑冥紙

2018-04-23 17:17

退休警消陳抗遇統促黨 怒喊：給我收起五星旗！

2018-04-23 16:43

圖輯／警消不服從遊行 走上忠孝東路、中山南路口

2018-04-23 16:34
看更多

熱門文章

北市長選舉變天？姚立明：柯文哲輸的機率越來越大

2018-04-24 10:35

被爆美國開公司申請陸專利 吳茂昆周一晚發聲明自清

2018-04-23 22:54

獨／證據顯示：中華民國教長是美國公司成員

2018-04-24 10:21

吳茂昆澄清稿5連發 李艷秋：下篇聲明應是辭職信吧？

2018-04-24 11:24

蔡英文民調不升反降 孫大千：陳菊恐怕成另一個地雷

2018-04-24 08:16

獨／東華已取得美國專利 吳茂昆公司又申請美國專利

2018-04-24 09:52

教長吳茂昆是美國公司成員？教育部回應了

2018-04-24 12:13

出點子就是發明人？智財民事判決打臉吳茂昆

2018-04-24 12:28

周五有結果？吳茂昆：管中閔若違法就不聘

2018-04-24 00:45

新身份證設計沒規定國號 要不要「台灣」吵翻天

2018-04-24 14:25

吳茂昆：假如我被發現違法 就會下台

2018-04-24 00:39

「拿東華專利設公司」吳茂昆恐涉侵權

2018-04-24 00:21

軍系年改決戰群賢樓外 看他們戰備包帶什麼

2018-04-24 03:18

都說不為錢 吳茂昆、葉俊榮難道是在做功德?

2018-04-24 16:18

吳茂昆疑在美開公司登陸請專利 校方：專利權歸學校

2018-04-23 18:35

扁爆料 總統府內有人下注蘇貞昌贏新北

2018-04-23 23:28

東華：吳茂昆申請美國、台灣專利 一切合法合宜

2018-04-24 11:26

鋭捷專案露曙光 軍方高層支持陸軍採購M1A2戰車

2018-04-24 10:02

李昌鈺談新北市長選舉 讚侯友宜是「好的人選」

2018-04-24 11:08

吳音寧再惹爭議 北市府官股吐槽：姿態有問題

2018-04-24 16:27

蘇貞昌選新北市 陳水扁爆府內有人打賭蘇贏

2018-04-23 19:06

憲警無預警封公園路 家長：有路可以走去上學嗎？

2018-04-24 10:22

侯友宜嗆蘇貞昌 蘇：樹下乘涼的竟罵樹種得不好

2018-04-23 18:30

吳茂昆美國公司夥伴曾轉百萬股票給吳妻 藍質疑不單純

2018-04-23 22:06

「警消不服從」隊伍散步官邸 警方疲於奔命

2018-04-23 22:05

退休警消反年改 街頭濺血

2018-04-24 01:14

學者：吳茂昆道德上和行政流程上都可能有問題

2018-04-24 11:00

【即時短評】政院留空間 軍人年改最高俸率恐下修

2018-04-24 13:23

新聞幕後／兼職、侵權…教長說清楚了嗎

2018-04-24 00:36

李應元不是第一個！官員愛賭烏紗帽 竟為算命發毒誓

2018-04-24 08:00

現場╱警消不服從行動 群眾夜宿立法院　

2018-04-24 06:40

大鵬狂想曲結束 漢光演習回歸兩岸現有兵力

2018-04-24 10:35

吳茂昆專利風波 學者：大學研發可能授權個人申請專利

2018-04-23 19:43

吳茂昆「只是發明人」 藍委公布證據打臉

2018-04-24 11:36

童仲彥今公布走路工證據 姚文智：就當走路踩到狗屎

2018-04-24 11:05

賴清德跳下戰北市？綠「沒這選項」

2018-04-24 01:20

吳茂昆上任反成風暴中心 全教總籲暫停辦公

2018-04-24 16:59

東華切割：專利移轉若違法 將訴諸法律

2018-04-24 00:32

退警年改3訴求 立院前又爆兩波衝突

2018-04-23 22:08

警消不服從陳抗衝突 3名記者受傷送醫

2018-04-23 19:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top