退警陳抗脫序行為 警署與北市警局將從嚴究辦

2018-04-24 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



退休警消從昨天開始展開為期兩天一夜的抗議活動，由於陸續發生闖入監院降半旗、毆打記者，甚至是今天包圍中正一警分局等事件；警政署及台北市警察局分別發布新聞稿表明立場，表示警方將嚴正執法從嚴究辦！

警政署指出，昨天退休警消等團體舉行「警消不服從」集會遊行活動，為確保活動順利進行，台北市警察局全力疏導立法院、監察院周邊交通秩序，但部分陳抗人士到監察院陳情時，發生毆傷記者的暴力行為，警政署已要求台北市警察局積極偵辦，並對毆傷記者行為從嚴從速，依法究辦。

警政署指出，依據集會遊行法第14條規定，凡經主管機關限制不得化裝妨害身分辨識，違反者警察得予以制止、命令解散，並依法得對負責人加以處罰，未來將要求各級警察機關，務必貫徹執行。

針對部分陳抗群眾，常以蒙面、化裝掩飾身分，在集會遊行時而有暴力行為者，企圖妨礙警方追查，警政署嚴正表示，民眾千萬不要心存僥倖，以身試法，警方絕對有能力追查繩。

台北市警察局指出，昨天陳抗發生數起脫序行為，造成2名員警及4名記者受傷，經過濾現場蒐證影帶，掌握涉案的康姓退伍軍人、廖姓及伍姓退休警察，警方已製作傳喚通知書，必要時會向檢察官申請拘票，同時針對明天（25日）八百壯士反年改團體號召群眾到立法院周邊集會，警察局將縝密部署嚴正執法。