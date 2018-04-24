監察院外涉打記者 今1名退伍軍人到案說明

2018-04-24 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



耿繼文站在宣傳車上痛批「打手可惡，幕後者更可惡！」。記者蕭雅娟／翻攝 分享 facebook

參與「警消不服從」遊行的群眾，昨天爬上監察院「降半旗」，場外群眾、警方、媒體爆發衝突，導致4名電視台記者受傷，就醫後決定提告，中正一分局據蒐證畫面傳喚涉嫌動手的康姓、伍姓、廖姓男子到案說明，今退伍軍人康姓男子已至警局製作筆錄。

警方調查，昨下下午2時許遊行隊伍沒依照申請遊行動線，轉移到監察院外陳抗，花蓮退警協會成員林姓男子爬進監察院降半旗，場外群眾打算衝進監察院，群眾、警方、記者發生推擠，現場一度失控，群眾涉嫌毆打扛攝影機的電視台記者。

據了解，黎姓記者腹部紅腫、花姓記者鼻樑受傷、劉姓記者頭部挫傷、張姓記者脖子手肘挫傷，4人分別至中正一分局製作筆錄，決定提出傷害告訴。警方漏夜過濾蒐證畫面，找出涉嫌毆打記者的康姓（62歲）、伍姓（53歲）、廖姓男子（54歲），今傳喚說明。

今早警消不服從再度集結遊行，約10時許花蓮退警協會已打算前往台北轉運站搭遊覽車回家，但警方拿出通知書，要求涉案者到案說明，花蓮退警不滿警方作為，立刻趕回遊行隊伍，向耿繼文反應「要被約喝茶」。

耿繼文今早站在宣傳車上表示，中正一分局憑什麼叫花蓮同仁去警局喝茶，這沒有道理！「這個事情，我認為中正一分局秉承上意，有人授意要擋下花蓮的弟兄」。他情緒激動地說，應保存跡證，要告民進黨政府，而中正一分局「夾縫中求生存」，無奈被迫當打手，「打手可惡，幕後者更可惡！」。

群眾快速移動至中正一分局外，表達不滿訴求，數度衝撞警方，爆發推警衝突，現場僵持約半小時，最後由花蓮退警協會理事長李孟萍收下中正一分局的3張通知書，群眾隨即離去。而今中午12時許退伍軍人62歲康姓男子，是陳抗常客，已抵達中正一分局，正在製作筆錄。另退伍軍人伍男、廖男尚未到案說明。