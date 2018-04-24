警消加薪1370元 藍批看得到吃不到

2018-04-24 14:16 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉宛琳 ／台北報導



內政部上周公布警消加薪1370元，國民黨今天痛批這是「看得到吃不到」，根本是鱷魚的眼淚；警大前教授葉毓蘭諷刺，不少員警年輕就過勞或因公殉職，誰能熬到年改新制的55歲？

國民黨團書記長李彥秀表示，上周內政部得知警消這兩天要走上街頭，就突然宣布要警消加薪1370元，這聽起來似乎是好事，但有更多警消有不同想法，他們認為是在製造更多對立，針對退休警消的緩兵之計。政府將「最高年功俸」從現行500提升到525，薪俸滿500至少要42歲，根本加不到年資較淺的基層警員。