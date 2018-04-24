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觀察站／政院留空間 軍官最高俸率下修至85%？

2018-04-24 14:15聯合晚報 本報記者陳熙文

立法院明天將針對軍人年改舉行公聽會，並於周四外交及國防委員會中進行詢答，然而反軍人年改團體集結，不但有八百壯士的成員將出席公聽會，相關團體也計畫於立法院外舉行大型抗議活動。公聽會還沒開始，國會已有風雨欲來之勢。

然而行政院步步為營，早在院會通過法案時就設下機關，提出軍官最高俸率90%，一方面看似優惠軍官，實則為削弱抗議力道，另一方面也讓立法院有下修調整的空間。

行政院日前通過軍人年改相關法案，送立法院審議，將軍官最高俸率設在90%，退輔會主委邱國正說，這是未來軍心是否能夠穩定的要件之一。然而，最高俸率90%對於中低階軍官而言根本是看不到吃不到，最終恐怕淪為行政院應付立法院所給予的空間。

以校級軍官為例，最高服役年限為22年至30年，最高俸率頂多75%，根本不可能達到90%，等於俸率天花板僅會影響將級軍官，90%的禮遇形同虛設；反觀公教人員年改方案從行政院送入立法院後，政院版本被大幅度調整，就不難理解行政院的考量。

行政院軍人年改方案經多次討論，原訂設下採計年資天花板35年，套入公式計算後，軍官退休俸最高俸率為85%，此方案卻在12日行政院會討論通過前最後一刻修改，意外捨棄採計年資天花板，改為軍官退休俸最高俸率上限為90%（士官長俸率為95%）。

面對民進黨團立委可能面臨社會輿論壓力，要下修高階軍官待遇，行政院嘴上不說明白，其實已給出空間，將採計年資天花板設在90%，讓立法院有操作、妥協的餘裕，以最高俸率85%為底線向下調整。對此，黨內人士指出，民進黨團內部確有下調最高俸率的聲音，將於黨團大會中進行討論。

立法院即將在明天針對軍人年改舉行第一場公聽會秘組織。圖／聯合報系資料照片
立法院即將在明天針對軍人年改舉行第一場公聽會秘組織。圖／聯合報系資料照片
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立法院軍人年改方案民進黨
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