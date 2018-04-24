年改明辦公聽會 八百壯士今夜守立院

立法院外除了重重蛇籠外，警方還夜以繼日地在重要路口警戒。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

軍人年改決戰時刻逼近，山雨欲來。立法院明天將舉行首場公聽會，軍系總動員，發動退伍軍人和眷屬上街抗爭，攜帶過夜用的「戰備包」準備挑燈夜戰，陳抗活動將延續到周四。

軍人年改案付委後，明天首場公聽會登場，反軍人年改的八百壯士成員受邀與會表達立場，立法院外陳抗活動將挑燈夜戰，一路抗議到周四下午。

反年改抗爭指揮部通知準備上街的退伍軍人盡量穿著舊軍服，並攜帶個人「戰備包」，裡面除了雨衣、二到三餐份食物或多餐份乾糧、保暖衣物和毛巾、喇叭氣笛、哨子、雷射筆(手電筒)、帳篷、睡墊、棉布手套、折疊式板凳，做好長期抗爭準備，指揮部也將發放迷彩偽裝面膏，以利隱藏身分。

上周執政黨以多數優勢將此案交付立院委員會審查，朝野爆發肢體衝突，立法院長蘇嘉全還動手將爬上主席台的國民黨立委楊鎮浯推落，遭國民黨批評「暴力院長」，今天中午提案將蘇移送紀律委員會懲處，但遭擋下。

針對軍人年改方案，國民黨團書記長李彥秀表示，國民黨團提出三大訴求，包括一周一場公聽會，至少開4場公聽會，並要求政府盡速提出軍人年改的精算報告、立法院針對軍人年改朝野協商，看完精算報告後，國民黨團也會提出黨團版軍人年改草案。

民進黨團幹事長何欣純說，場面激烈是可以預期的，但目前就是按照公聽會的程序走，開再多公聽會，只是國民黨團的戰術，民進黨團不會接受，目前軍人年改在7月1日與公教人員年改一起上路的目標不變。

【記者陳熙文／台北報導】

行政院發言人徐國勇表示，立法院內部的維安，行政院無管轄權，但立法院外圍的維安將交由內政部警政署處理，也呼籲民眾要理性抗爭。