警消加薪吃不到都是騙局？退休警：抗議不會停止

2018-04-24 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



內政部上週公布警消加薪1370元，但警消仍在這兩天上街遊行抗議政府不顧警消危勞。國民黨今天也舉行記者會痛批這是「看得到吃不到」，指政府將「最高年功俸」從現行500提升到525，薪俸滿500至少要42歲，根本加不到年資較淺的基層警員。參加記者會的警大前教授葉毓蘭也諷刺，不少員警年輕就過勞或因公殉職，誰能熬到年改新制的55歲？

國民黨團書記長李彥秀表示，上周內政部得知警消這兩天要走上街頭，就突然宣布要警消加薪1370元，這聽起來似乎是好事，但有更多警消有不同想法，他們認為是在製造更多對立，針對退休警消的緩兵之計。

國民黨團副書記長林麗蟬說，這是在拐騙員警嗎？民進黨在還沒思考清楚前，年改不要在7月1日倉促上路，造成全民的不安，因為警察的不安就是人民的不安，警察就是我們的保母。林還諷，如果立法院沒有警察的話，這些要砍警察年金的委員們要怎麼被保護？

國民黨立委楊鎮浯也說，民進黨在修法的時候就應該考慮警消危勞的特性，難道警消是一個新興行業嗎？楊痛批這行是鱷魚的眼淚，看到你血流不止，拿一個小小OK蹦貼著說有看到你的傷口了，這樣警消真的會領情，真的能夠受惠嗎？

葉毓蘭表示，為什麼退休警消會不服？昨天員警被撞因公殉職的慘劇只不過是許許多多的慘劇之一，警察人員在台灣長年高壓過勞，她遇過很多年輕的警察在2、30歲就過世，誰能熬到現在新制規定的55歲？

葉毓蘭建議，這些因公傷殘的警消人員，應該全部使用舊制保障他們終老，「這是中華民國欠他們的」。

退警總會秘書長吳思陸則說，政府漠視警消危勞的工作特性，這次的警消動員抗議不會就此截止，未來將會繼續動員。