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退警抗議 警方拿盾牌吃早餐

2018-04-24 10:08聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

中華民國退休警察人員協會總會等團體發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，在立法院外台北市青島東路上夜宿的群眾一早就起床整理帳篷，更有人在路口舉標語，警方則是夜以繼日的警戒，連吃早餐都要拿著盾牌。

中華民國退休警察人員協會總會等團體發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，夜宿的...
中華民國退休警察人員協會總會等團體發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，夜宿的群眾一早就在路口用標語向上班族展示訴求。記者鄭超文／攝影
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中華民國退休警察人員協會總會等團體發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，在立法...
中華民國退休警察人員協會總會等團體發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，在立法院外台北市青島東路上夜宿的群眾一早就起床收拾帳篷。記者鄭超文／攝影
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中華民國退休警察人員協會總會等團體昨天發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，入...
中華民國退休警察人員協會總會等團體昨天發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，入夜後有群眾在立法院外台北市青島東路上夜宿，除了重重蛇籠外，警方還夜以繼日地在重要路口警戒。記者鄭超文／攝影
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中華民國退休警察人員協會總會等團體發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，在立法...
中華民國退休警察人員協會總會等團體發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，在立法院外台北市青島東路上夜宿的群眾一早就起床，一名員警邊拿盾牌警戒邊吃早餐。記者鄭超文／攝影
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中華民國退休警察人員協會總會等團體發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，在立法院外台北市青島東路上夜宿的群眾一早就起床。記者鄭超文／攝影
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中華民國退休警察人員協會總會等團體發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，在立法...
中華民國退休警察人員協會總會等團體發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，在立法院外台北市青島東路上夜宿的群眾一早就起床。記者鄭超文／攝影
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中華民國退休警察人員協會總會等團體昨天發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，入...
中華民國退休警察人員協會總會等團體昨天發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，入夜後有群眾在立法院外台北市青島東路上夜宿，除了重重蛇籠外，警方還夜以繼日地在重要路口警戒。記者鄭超文／攝影
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警察立法院中華民國
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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