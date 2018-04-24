親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反年改團體陳抗
藍綠各黨拚選戰
吳茂昆風波不斷
共軍展武力施壓
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合

誰說日本廟會不「擾民」？傳統一樣戰現代

罕見！金正恩訪中國駐北韓大使館 說他悲從中來

現場╱警消不服從行動 群眾夜宿立法院　

2018-04-24 06:40聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

中華民國退休警察人員協會總會等團體昨天發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，入夜後，只剩下約50多名群眾聚集在立法院外台北市青島東路上，部分人更留下來搭起帳篷夜宿，原本宣稱要夜宿總統官邸的行動則是虛驚一場，不過警方則是徹夜在重要路口警戒。

退休警察人員協會總會昨天發起為期2天1夜的「警消不服從」抗議活動，由於抗議群眾聲...
退休警察人員協會總會昨天發起為期2天1夜的「警消不服從」抗議活動，由於抗議群眾聲稱要前往總統官邸外夜宿，官邸外架起鐵絲網，憲兵的盾牌也整齊的排列在路口，不過抗議群眾並沒有前往夜宿。記者鄭超文／攝影
分享
退休警察人員協會總會等昨天發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，晚上只剩下部分...
退休警察人員協會總會等昨天發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，晚上只剩下部分群眾在立法院外台北市青島東路上搭起帳篷夜宿。記者鄭超文／攝影
分享
退休警察人員協會總會等昨天發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，晚上只剩下部分...
退休警察人員協會總會等昨天發起為期2天1夜「警消不服從」抗議活動，晚上只剩下部分群眾在立法院外台北市青島東路上搭起帳篷夜宿，警方則是徹夜在路口警戒。記者鄭超文／攝影
分享

警察立法院中華民國
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

退警抗議 警方拿盾牌吃早餐

2018-04-24 10:08

退休警消反年改 街頭濺血

2018-04-24 01:14

退警年改3訴求 立院前又爆兩波衝突

2018-04-23 22:08

「警消不服從」隊伍散步官邸 警方疲於奔命

2018-04-23 22:05

北市警晚間表示 將究辦陳抗脫序退警

2018-04-23 21:10

警消不服從陳抗衝突 3名記者受傷送醫

2018-04-23 19:21

「警消不服從」隊伍重回立院旁 拉扯拒馬

2018-04-23 18:27

退伍軍公教警消上街 總統府前撒冥紙、擲紅漆抗議

2018-04-23 18:22

影／警消不服從 遊行隊伍與記者爆發衝突

2018-04-23 17:45

「警消不服從」總統府前拋紅漆、灑冥紙

2018-04-23 17:17

退休警消陳抗遇統促黨 怒喊：給我收起五星旗！

2018-04-23 16:43

圖輯／警消不服從遊行 走上忠孝東路、中山南路口

2018-04-23 16:34

退休警消爬上監院二樓抗議年改 國旗遭降半旗

2018-04-23 16:06

「警消不服從」遊行陳抗 為國道殉職員警默哀

2018-04-23 16:03

影／警消不服從遊行 暴增六千人到場

2018-04-23 15:46

警消不服從爆衝突 電視台攝影記者遭襲擊

2018-04-23 14:59

「警消不服從」遊行 呼籲蔡政府重視退休警消權益

2018-04-23 14:39

影／不滿年金改革 警消公教再聚立院抗議

2018-04-23 14:29
看更多

熱門文章

吳茂昆申請專利惹議 李家同：學校買車可掛校長名下？

2018-04-23 15:17

被爆美國開公司申請陸專利 吳茂昆周一晚發聲明自清

2018-04-23 22:54

教長開公司不違法？ 教授問：可以比照辦理嗎？

2018-04-23 13:09

美國開公司大陸申請專利 吳茂昆：我的認知沒問題

2018-04-23 10:59

吳茂昆疑涉專利轉換 校方訝異：不知情查證中

2018-04-23 11:39

退休警消陳抗遇統促黨 怒喊：給我收起五星旗！

2018-04-23 16:43

退休警消爬上監院二樓抗議年改 國旗遭降半旗

2018-04-23 16:06

出國、上節目、登軍艦、請菊姐 蔡英文民調不升反降

2018-04-23 10:23

反柯遊行感謝中南部朋友 姚文智遭諷：選總統？

2018-04-23 10:18

吳茂昆疑在美開公司登陸請專利 校方：專利權歸學校

2018-04-23 18:35

警消不服從爆衝突 電視台攝影記者遭襲擊

2018-04-23 14:59

吳茂昆開公司不違法？ 連惠心曾因學產兩棲辭台師大教職

2018-04-23 13:03

周五有結果？吳茂昆：管中閔若違法就不聘

2018-04-24 00:45

吳茂昆：假如我被發現違法 就會下台

2018-04-24 00:39

被爆拿東華專利在美開公司 吳茂昆：不是為了賺錢

2018-04-23 12:13

校長開公司？大學圈震撼 議論紛紛

2018-04-23 14:15

軍系年改決戰群賢樓外 看他們戰備包帶什麼

2018-04-24 03:18

「拿東華專利設公司」吳茂昆恐涉侵權

2018-04-24 00:21

侯友宜嗆蘇貞昌 蘇：樹下乘涼的竟罵樹種得不好

2018-04-23 18:30

蘇貞昌選新北市 陳水扁爆府內有人打賭蘇贏

2018-04-23 19:06

獨／時力三年前不分區提名爆黑箱 柯劭臻被迫禮讓出局

2018-04-23 12:03

扁爆料 總統府內有人下注蘇貞昌贏新北

2018-04-23 23:28

遭批「落跑署長」 李應元今道歉了

2018-04-23 10:56

東華：綬草專利權尚未技轉 不知吳到大陸申請專利

2018-04-23 14:11

吳茂昆美國公司夥伴曾轉百萬股票給吳妻 藍質疑不單純

2018-04-23 22:06

李應元請接招 核終戰神發動「以核養綠公投」

2018-04-23 11:51

蔡英文民調不升反降 孫大千：陳菊恐怕成另一個地雷

2018-04-24 08:16

「警消不服從」隊伍散步官邸 警方疲於奔命

2018-04-23 22:05

退休警消反年改 街頭濺血

2018-04-24 01:14

6成民眾贊同陳菊任府秘書長 但救不了蔡英文

2018-04-23 10:41

吳茂昆專利風波 學者：大學研發可能授權個人申請專利

2018-04-23 19:43

李應元不是第一個！官員愛賭烏紗帽 竟為算命發毒誓

2018-04-24 08:00

退伍軍公教警消上街 總統府前撒冥紙、擲紅漆抗議

2018-04-23 18:22

吳茂昆赴美開公司惹議 監委：建議教育部主動送案自清

2018-04-23 15:32

影／不滿年金改革 警消公教再聚立院抗議

2018-04-23 14:29

【重磅快評】陳菊適合當「政務武官」再入叢林砍殺？

2018-04-23 10:25

「警消不服從」遊行 呼籲蔡政府重視退休警消權益

2018-04-23 14:39

65%國人認為中共不會武力犯台 但65%對國軍沒信心

2018-04-23 11:31

影／警消不服從遊行 暴增六千人到場

2018-04-23 15:46

賴清德跳下戰北市？綠「沒這選項」

2018-04-24 01:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top