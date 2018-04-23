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「警消不服從」隊伍散步官邸 警方疲於奔命

2018-04-23 22:05聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

「警消不服從」遊行隊伍傍晚再度步行重返立院旁，晚間還故意「散步」到總統官邸前，隊伍並在官邸附近前進又後退，讓負責維安的警方疲於奔命。

「警消不服從」遊行隊伍傍晚再度步行重返立院旁，並攻擊蔡英文總統、政務委員林萬億與...
「警消不服從」遊行隊伍傍晚再度步行重返立院旁，並攻擊蔡英文總統、政務委員林萬億與立委段宜康芻象洩憤。記者胡經周／攝影
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「警消不服從」遊行隊伍傍晚再度步行重返立院旁，參加遊行民眾不時與警方發生口角。記...
「警消不服從」遊行隊伍傍晚再度步行重返立院旁，參加遊行民眾不時與警方發生口角。記者胡經周／攝影
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「警消不服從」遊行隊伍晚間故意「散步」到總統官邸前，隊伍並在官邸附近前進又後退，...
「警消不服從」遊行隊伍晚間故意「散步」到總統官邸前，隊伍並在官邸附近前進又後退，讓負責維安的警方疲於奔命。記者胡經周／攝影
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