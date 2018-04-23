退警年改3訴求 立院前又爆兩波衝突

2018-04-23 22:08 中央社 台北23日電



「警消不服從」集會遊行今天登場，傍晚到總統府及內政部遞交3訴求陳情書後，轉往立法院時突然和警方爆發兩次衝突。記者陳正興／攝影 分享 facebook

抗議年金改革，「警消不服從」集會遊行今天登場，傍晚到總統府及內政部遞交3訴求陳情書後，轉往立法院時突然和警方爆發兩次衝突，晚間將在立院旁舉辦「夜問」活動。

不滿年金改革版本不如軍人，中華民國退休警察人員協會總會、中華民國消防退休人員協會總會及中華民國各級公教退休人員總會訴求反年改，今天下午號召群眾群聚立法院陳情抗議，另有部分勞工團體也加入。

抗議團體在監察院門口和警方發生數波推擠，有4名電視台記者遭推打受傷，送往台大醫院和內湖三軍總醫院治療，部分將提告，警方已進行畫面蒐證調查。數千名陳抗民眾在立法院及監察院周遭遊行、鳴笛抗議約2個多小時，一行人在傍晚轉往總統府和內政部遞交陳情書，以表達訴求。

退警總會總會長耿繼文遞交陳情書時表示，內容有3項建議。首先，將警察人員年改退休金和法官及檢察官綁在一起處理，軍人脫鉤、警察解套。

其次，7月1日新制退休俸缺乏公平、一制性，建議政府暫緩實施；最後，請政府重視退警，要爭取警察和檢察官、法官同等職司法津貼及司法地位。

內政部由人事處處長甘雯代表收下陳情書，也肯定退警爭取警消權益之舉，會將相關意見轉達部長和其他相關單位。

隨後陳抗民眾走回立法院大門口前，準備進行晚間開講的「夜問活動」。不料有數名民眾突然在鎮江街口將護欄拉倒，緊接著又有人喊「衝」，集會民眾聽聞後就朝鎮江街方向衝入，但因周遭架設拒馬，加上警方擔心發生危險，緊急阻擋群眾衝進鎮江街。

雙方對峙之際，退警總會透過廣播請大家別衝動，並說疑似有非集會成員混入，藉機滋事，希望大家別製造糾紛，現場才恢復平靜。