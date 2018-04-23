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「警消不服從」總統府前拋紅漆、灑冥紙

2018-04-23 17:17聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

「警消不服從」遊行活動下午遊行到總統府前凱道，抗議民眾不時按下手中的汽笛，更在一聲令下紛紛丟出手中象徵鮮血的紅漆、大灑冥紙，表達心中的憤怒與不滿。

「警消不服從」遊行活動下午遊行到總統府前凱道，抗議民眾大灑冥紙，表達不滿。記者陳...
「警消不服從」遊行活動下午遊行到總統府前凱道，抗議民眾大灑冥紙，表達不滿。記者陳正興／攝影
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「警消不服從」遊行活動下午遊行到總統府前凱道，抗議民眾拍打蔡英文照片洩憤。記者陳...
「警消不服從」遊行活動下午遊行到總統府前凱道，抗議民眾拍打蔡英文照片洩憤。記者陳正興／攝影
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「警消不服從」遊行活動下午遊行到總統府前凱道，抗議民眾為早上殉職的兩位國道員警默...
「警消不服從」遊行活動下午遊行到總統府前凱道，抗議民眾為早上殉職的兩位國道員警默哀，後方維持秩序的警察則不為所動。記者陳正興／攝影
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「警消不服從」遊行活動下午遊行到總統府前凱道，抗議民眾在拒馬上貼上抗議標語，記者...
「警消不服從」遊行活動下午遊行到總統府前凱道，抗議民眾在拒馬上貼上抗議標語，記者陳正興／攝影
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「警消不服從」遊行活動下午遊行到總統府前凱道，抗議民眾丟出手中象徵鮮血的紅漆、大...
「警消不服從」遊行活動下午遊行到總統府前凱道，抗議民眾丟出手中象徵鮮血的紅漆、大灑冥紙，表達不滿。記者陳正興／攝影
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總統府
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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