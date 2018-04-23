退休警消爬上監院二樓抗議年改 國旗遭降半旗

2018-04-23 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



為抗議蔡政府公教警消的年金改革法案，由退警、退消、警眷等團體，今天下午在中山南路、青島東路開始集結，展開為期兩天一夜的「警消不服從」陳情遊行活動；從下午兩點起，先在立法院集結，陸續前往監察院、行政院、總統府、總統官邸、內政部、立法院，甚至派游擊隊赴考試院陳情抗議；周一晚上兵分三路夜宿立院、內政部與總統官邸外。

原本下午兩點集結時，人數只有數百人，但接近下午3點，人數突然暴增，許多外縣市退警都來到集結點，目視集結人數約有兩、三千人。

台北市警察局為維護陳情遊行周遭交通與安全秩序，調派近9百名警力維安，同時還有支援警力隨時待命；據了解，警察局擔心退警有脫序行為，今天凌晨就已有部分警力展開勤教，陸續投入博愛特區維安，同時全市14個警分局全部動員警力。

下午三點起，遊行隊伍開始前進，但約有數百人堵在監察院門口，要求監察委員接受陳情，部分陳抗退警撒冥紙抗議。