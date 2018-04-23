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「警消不服從」遊行陳抗 為國道殉職員警默哀

2018-04-23 16:03聯合報系攝影中心 記者高彬原╱即時報導

不滿公教警消年金改革版本，退休公教警消團體今天下午聚集在立法院周邊發動「警消不服從」遊行陳抗，要夜宿總統官邸、立法院與內政部抗議，呼籲蔡政府重視退休警消權益。

下午1點多開始，陸續有各地區的公教警消團體聚集到立法院周邊，每個團體各舉旗幟和看板，表達對政府的不滿，警方也加派警力，從上週六開始就在立法院周邊再次加派拒馬和圍籬，也擴增拒馬範圍，讓不少周邊居民和要洽公的民眾感到非常不便。退警總會也在下午3點為2名國道殉職員警默哀，並號召現職退職警消不影響勤業務情形下，就地向後轉1分鐘。

警方也加派警力，從上週六開始就在立法院周邊再次加派拒馬和圍籬，也擴增拒馬範圍。記...
警方也加派警力，從上週六開始就在立法院周邊再次加派拒馬和圍籬，也擴增拒馬範圍。記者陳正興/攝影
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警方也加派警力，從上週六開始就在立法院周邊再次加派拒馬和圍籬，也擴增拒馬範圍。記...
警方也加派警力，從上週六開始就在立法院周邊再次加派拒馬和圍籬，也擴增拒馬範圍。記者陳正興/攝影
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退警總會也在下午3點為2名國道殉職員警默哀，並號召現職退職警消不影響勤業務情形下...
退警總會也在下午3點為2名國道殉職員警默哀，並號召現職退職警消不影響勤業務情形下，就地向後轉1分鐘。記者陳正興/攝影
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警方也加派警力，從上週六開始就在立法院周邊再次加派拒馬和圍籬，也擴增拒馬範圍。記...
警方也加派警力，從上週六開始就在立法院周邊再次加派拒馬和圍籬，也擴增拒馬範圍。記者陳正興/攝影
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下午1點多開始，陸續有各地區的公教警消團體聚集到立法院周邊，每個團體各舉旗幟和看...
下午1點多開始，陸續有各地區的公教警消團體聚集到立法院周邊，每個團體各舉旗幟和看板，表達對政府的不滿。記者陳正興/攝影
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下午1點多開始，陸續有各地區的公教警消團體聚集到立法院周邊，每個團體各舉旗幟和看...
下午1點多開始，陸續有各地區的公教警消團體聚集到立法院周邊，每個團體各舉旗幟和看板，表達對政府的不滿。記者陳正興/攝影
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警方也加派警力，從上週六開始就在立法院周邊再次加派拒馬和圍籬，也擴增拒馬範圍。記...
警方也加派警力，從上週六開始就在立法院周邊再次加派拒馬和圍籬，也擴增拒馬範圍。記者陳正興/攝影
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警方也加派警力，從上週六開始就在立法院周邊再次加派拒馬和圍籬，也擴增拒馬範圍。記...
警方也加派警力，從上週六開始就在立法院周邊再次加派拒馬和圍籬，也擴增拒馬範圍。記者陳正興/攝影
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警方也加派警力，從上週六開始就在立法院周邊再次加派拒馬和圍籬，也擴增拒馬範圍。記...
警方也加派警力，從上週六開始就在立法院周邊再次加派拒馬和圍籬，也擴增拒馬範圍。記者陳正興/攝影
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立法院拒馬陳抗
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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