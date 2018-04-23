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影／警消不服從遊行 暴增六千人到場

2018-04-23 15:46聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

為抗議蔡政府公教警消的年金改革法案，由退警、退消、警眷等團體，今天下午在中山南路、青島東路開始集結，展開為期兩天一夜的「警消不服從」陳情遊行活動；從下午兩點起，先在立法院集結，陸續前往監察院、行政院、總統府、總統官邸、內政部、立法院，甚至派游擊隊赴考試院陳情抗議；周一晚上兵分三路夜宿立院、內政部與總統官邸外。

原本下午兩點集結時，人數只有數百人，但接近下午三點，人數突然暴增，許多外縣市退警都來到集結點，根據台北市警察局私下估計，集結人數至少六千人。

主辦單位指出，23、24兩天警消不服從抗爭，全國許多現職警消同仁想來聲援，但礙於工作無法到場，因此呼籲現職警消們，在23、24這兩天下午15時，在不影響勤、業務、工作下，就地向後轉一分鐘，以凸顯現職、退職警消全體一致對年改惡法的抗議。

由於今天凌晨，台南國道警察兩名警員在高速公路遭大貨車撞死殉職，因此主辦單位也將在向後轉一分鐘的活動中，默哀悼念不幸殉職的警員。

台北市警察局為維護陳情遊行周遭交通與安全秩序，調派近9百名警力維安，同時還有支援警力隨時待命；據了解，警察局擔心退警有脫序行為，今天凌晨就已有部分警力展開勤教，陸續投入博愛特區維安，同時全市14個警分局全部動員警力。

下午三點起，遊行隊伍開始前進，但約有數百人堵在監察院門口，要求監察委員接受陳情，部分陳抗退警撒冥紙抗議。

退休警消展開陳抗遊行。記者廖炳棋/攝影
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退休警消展開陳抗遊行。記者廖炳棋/攝影
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退休警消展開陳抗遊行。記者廖炳棋/攝影
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警察立法院內政部
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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