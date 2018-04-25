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勞長：防過勞機制沒完整 不會同意交通運輸業7休1例外

2018-04-25 11:15聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

勞動部今日舉辦「職場安全健康周啟動大會」，部長許銘春出席活動，會後接受採訪說，針對國道疲勞駕駛造成3死悲劇，類似事件一再發生，對於違規雇主違法，目前裁罰金額為2萬元以上、100萬元以下的罰鍰，將修法加重罰鍰，預計下一個會期將提出，她強調，「沒有安全就沒有彈性」，在防止過勞的機制還沒有建構完整之前，勞動部不會同意交通運輸業的七休一例外。

勞動部長許銘春說，國道23日發生大貨車司機疲勞駕駛造成3死事件，事發第一時間，請職安署盡快檢查出勤紀錄，查出來後，高雄市政府重罰300萬，她也特別指示，針對業者的關係企業及各地營業處所都要勞檢，可能還有其他位司機都有疲勞駕駛等情況，要求違法業者具體改善，保護駕駛身心健康。

不過外界質疑，這次國道事件的違規事業單位在過去2年就被勞檢出違反6項，遭裁罰36萬元，但直到前日出人命後，高雄市政府重罰300萬元，對此許銘春說，這會來檢討，過勞駕駛一直存在，對於類似事件會嚴懲重罰，目前罰鍰最高額是100萬，將修法提高罰鍰金額。

而對於今年3月勞基法修法後，貨運業排除在7休1例外，不過業者有意爭取納回7休1例外，許銘春強調說，沒有安全沒有彈性，勞動部不會同意交通運輸業七休一例外。

勞動部今日舉辦「職場安全健康周啟動大會」，部長許銘春出席簽署活動。記者陳妍霖／攝...
勞動部今日舉辦「職場安全健康周啟動大會」，部長許銘春出席簽署活動。記者陳妍霖／攝影
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勞動部今日舉辦「職場安全健康周啟動大會」，部長許銘春親自出席。記者陳妍霖／攝影
勞動部今日舉辦「職場安全健康周啟動大會」，部長許銘春親自出席。記者陳妍霖／攝影
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勞動部許銘春七休一過勞
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