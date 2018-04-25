親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國道警執勤2死
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

回顧扁政府時老共軍演半年 習大大對小英溫和多了？

文字直播／大谷挑戰衛冕軍太空人 考驗真正投球功力

國道警殉職 侯漢廷認為政府可以做4件事

2018-04-25 06:20聯合報 記者楊德宜╱即時報導

遭疲勞駕駛貨車司機撞爛的國道警察警車。 圖／聯合報系資料照片
遭疲勞駕駛貨車司機撞爛的國道警察警車。 圖／聯合報系資料照片
分享

國道警察遭大貨車追撞身亡，再度引發國內疲勞駕駛的老問題。對此，新黨新思維中心主任侯漢廷在臉書對政府提出4個大方向建議，他認為，包括檢討現行勞基法，還有應研擬讓違反勞基法的罰鍰，提撥一定比例給被剝削的員工本身、或者成立過勞傷亡基金。一方面讓員工勇於檢舉，二方面讓老闆計算，罰款也是給員工，不如直接合法給員工加班費、省得惹麻煩。

侯漢廷說，現況國道交通違規罰鍰1年約有20億，53%上繳國庫、17%給公路建設基金，30%給處罰機關，國道公路警察局卻無法從中分配到預算以彌補與日俱增的設備費及業務費缺口。他建議修正規定，讓國道警察局得以分配比例，用以保障警方執法與安全權益。

他說，警察也有加班過勞問題，執勤上限100小時的規定原本是防止超時工作的美意，如今卻成了剝削的工具。警察與消防人員當月超勤加班超過100小時者，機關即可不核發加班費，只能換嘉獎或休不到的補休；不論是勞工或是警察，許多保護機制都是呼籲良久、再三請求，無奈政府置之不理。預防勝於治療，政府應通盤檢討現有對各行各業的工作權益及安全防護，莫再待出人命了再檢討。

●全文如下：

國道悲劇後政府可以做的事情

一、檢討現行勞基法。

陸姓駕駛連上22天班、輪班間隔不足11小時、未有七休一、七天工時超過12小時。

然而，依據現行勞基法規定，若雇主黑心，聲稱有開過勞資會議、經勞資協商，除了工時超過12小時違法，其餘部分，皆是合法。這正是去年反對勞基法修惡的主因。別忘了，去年林美珠才說，連上24天班不違法。

因此，限制賴清德口中的「惡意班表」還是得回到法律。不能只期待徐國勇所說「台灣多數好老闆」。一個壞老闆，一個疲勞駕駛，4個家庭的瓦解，豈是檯面政治人物承擔的起？

二、違反勞基法的罰鍰提撥給員工。

是次該貨運公司被勞工局罰鍰300萬。錢給國庫，身故的3人都拿不到。倘若是司機自己出意外，家人也拿不到這筆錢。

疲勞駕駛也好、許多剝削與過勞的案例，公司被罰了數萬元到百萬，員工一毛沒拿，反被開除。是此事件的公司，過去以來累計被罰鍰32萬，卻依然故我，何故？

剝削賺的比罰款多，且被罰後成本增加、心懷怨恨、更加苛扣員工。

建議政府，應研擬讓違反勞基法的罰鍰，提撥一定比例給被剝削的員工本身、或者成立過勞傷亡基金。一方面讓員工勇於檢舉，二方面讓老闆計算，罰款也是給員工，不如直接合法給員工加班費、省得惹麻煩。

三、修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」。

輿論認為，應多以科技設備輔助，莫讓警察在國道身陷險境。內政部回應經費不足。

國道公路警察局預算逐年下降，業務經費自103年的2億1900萬砍到到105年的1億5000多萬；設備經費從8900萬砍到7000多萬，更將近砍了2000萬元。但近年的執法成本如教育訓練交通執法研究案等卻不斷增加。

現況下，很多基本的警車器械維護更新、警局水電都捉襟見肘，談何所謂高科技設備？

在一般縣市政府，交通罰鍰收入，「應至少提撥12%作為交通執法與交通安全改善經費」，警察機關得以改善設備。

然而現況國道交通違規罰鍰1年約有20億。53%上繳國庫、17%給公路建設基金，30%給處罰機關，國道公路警察局卻無法從中分配到預算以彌補與日俱增的設備費及業務費缺口。

因此，應該修正「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」第4項規定，讓國道警察局得以分配比例，用以保障警方執法與安全權益。

四、預防勝於治療，修正亡羊補牢的心態。

昨日內政部宣告增加國道公路員警危險加給。待行政院核定實施。

然而，從去年事故以來，訴求在警界已一再被提起，卻置若罔聞。若非此次新聞太大，內政部怎會動作？

同樣的，國道員警的執勤點的修正改善、是否在2公里處便放置發光或者反光的警告標誌、警示燈，反光錐筒等，警界呼籲多次，目前我們覺得合理的安全防護設備竟然都沒有。

再者，如員警的加班過勞問題，執勤上限100小時的規定原本是防止超時工作的美意，如今卻成了剝削的工具。警察與消防人員當月超勤加班超過100小時者，機關即可不核發加班費，只能換嘉獎或休不到的補休！

不論是勞工或是警察，許多保護機制都是呼籲良久、再三請求，無奈政府置之不理。預防勝於治療，政府應通盤檢討現有對各行各業的工作權益及安全防護，莫再待出人命了再檢討，悔之晚矣！

警察國道加班費
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

「雇主太過分」 國道3死車禍 肇事司機竟連上22天班

2018-04-24 23:58

查也查了、罰也罰了 為何過勞上路還是擋不了？

2018-04-24 23:56

司機為何搏命上路？ 缺人、低薪…悲劇又重演

2018-04-25 00:07

科技執法／兩警示系統 明年隨車上路

2018-04-25 00:28

借鑑國外／ETC門架監錄 揪出惡性超速

2018-04-25 00:25

駕駛過勞釀禍 客貨運鬆綁七休一「該不會有人再提吧」

2018-04-25 00:14

稚女哭喊：爸爸回家 遺孀慟泣：我要撐起這個家

2018-04-25 00:02

國道警察危險加給 內政部長：已送行政院審查

2018-04-24 19:17

朱學恒狠批國道不合理規定 警澄清：早取消

2018-04-24 15:55

司機為何寧願過勞也要上班？ 產業工會：貨運薪資結構惹禍

2018-04-24 15:43

國道不過勞！統聯首推「換駕駛也換車」

2018-04-24 14:26

2國道警執勤遭撞死 葉俊榮：就是因公殉職

2018-04-24 14:26

防疲勞、酒後駕駛有招數 政府何不強制安裝？

2018-04-24 14:26

國道警2死！駕駛連上22天班 雇主被罰3百萬

2018-04-24 14:24

國道警方證實 盼爭取ETC數據取締惡性超速

2018-04-24 13:40

疑疲勞駕駛釀國道3死 勞動部宣布嚴查違規單位

2018-04-24 12:41

警遺孀稱要再次撐起家 內政部長：允全力照顧

2018-04-24 12:40

貨車撞死2國道警 時力批：肇事的景山集團有「3多」

2018-04-24 12:00

內政部長慰問2警 葉俊榮：他們是因公殉職

2018-04-24 11:49

避免悲劇重演！明年起新出廠大型車 要裝車道偏離警示

2018-04-24 11:35

葉俊榮：兩殉職國道警察以「因公殉職」從優撫卹

2018-04-24 11:24

【即時短評】政府敢做嗎？防疲酒駕駛其實有這幾招

2018-04-24 10:53

撞死國道警駕駛連上22天班 勞局重罰雇主300萬

2018-04-24 10:07

影╱國道工人被撞死 國八善化分隊送辦肇逃司機

2018-04-24 10:01
看更多

熱門文章

千萬霸王級賓士露營車現街頭 網友驚：車主幹大事

2018-04-24 20:20

軍用卡車撞瑪莎拉帝 網友：司機要逃兵了

2018-04-24 14:13

老公推薦記者同學當婚攝 新娘看到照片後很火大

2018-04-24 20:27

機車後座驚見「一尾蛇」 車主笑：沒人敢亂移車

2018-04-24 11:16

影／進香變浮屍 小女孩最後身影曝光

2018-04-24 17:24

注音符號破解詐騙集團封鎖 網友讚：台灣摩斯密碼

2018-04-24 22:02

車停白線被開單怒喊申訴 網友打臉：沒被拖吊算你好運

2018-04-24 13:36

朱學恒狠批國道不合理規定 警澄清：早取消

2018-04-24 15:55

三峽分局長涉貪汙依8萬元交保 市警局撤換職務

2018-04-24 20:30

撞死國道警駕駛連上22天班 勞局重罰雇主300萬

2018-04-24 10:07

避免悲劇重演！明年起新出廠大型車 要裝車道偏離警示

2018-04-24 11:35

悲！嘉義縣東石發現小女孩浮屍

2018-04-24 12:44

司機為何寧願過勞也要上班？ 產業工會：貨運薪資結構惹禍

2018-04-24 15:43

國道警方證實 盼爭取ETC數據取締惡性超速

2018-04-24 13:40

考績「乙上」軍旅汙點 武官要國防部道歉連敗

2018-04-24 17:13

國道車禍2警員及貨車司機家屬下午招魂 過程令人鼻酸

2018-04-24 15:33

影／妻要離婚他抱瓦斯想自殺 嚇壞左鄰右舍

2018-04-24 13:57

影╱國道工人被撞死 國八善化分隊送辦肇逃司機

2018-04-24 10:01

警政署長搭酒駕車回家？ NPA署長室臉書稱不實

2018-04-24 13:15

未聞烤鴨香只嗅K他命臭 警察鼻靈現逮毒蟲

2018-04-24 10:38

【即時短評】政府敢做嗎？防疲酒駕駛其實有這幾招

2018-04-24 10:53

色經理灌醉女秘書摸全身 她至今「還覺得噁心」

2018-04-24 11:52

賭債喬不攏 雲林街頭打群架

2018-04-24 17:49

貨車撞死2國道警 時力批：肇事的景山集團有「3多」

2018-04-24 12:00

環境維護告示牌擋住視線？林邊大排堤防傳死亡車禍

2018-04-24 18:21

夫把小三藏得很隱密 妻離婚後才抓到姦

2018-04-24 17:45

被孫安佐視為偶像 李昌鈺：靠槍砲絕對達不到

2018-04-24 12:50

很忙很累是免死金牌？網紅罹癌父連遇醫療疏失：不怪他們

2018-04-24 11:00

國道警殉職 侯漢廷認為政府可以做4件事

2018-04-25 06:20

對落單女生襲胸 妻嫌夫「手髒」 和他離婚

2018-04-24 15:08

「我被誘惑了」搭公車見性感女 男竟偷摸奶

2018-04-24 11:15

人妻要分手小王 約分手炮卻被偷拍上網

2018-04-24 11:20

台南市警局長駕車與機車擦撞 婦昏迷他承諾負全責

2018-04-24 20:40

一二審檢察官輪調會議 檢無奈：君要臣死臣不敢不死！

2018-04-24 18:37

4歲女童跟媽過馬路挨撞 腳掌慘遭遊覽車輾斷

2018-04-24 21:03

影╱「該邊」綁毒品搭機飛南韓被逮 台男恐無期徒刑

2018-04-24 14:54

查也查了、罰也罰了 為何過勞上路還是擋不了？

2018-04-24 23:56

夜闖八仙樂園探險 卻拔走8支監視器

2018-04-24 11:18

「雇主太過分」 國道3死車禍 肇事司機竟連上22天班

2018-04-24 23:58

冬天沒熱水夏天沒冷氣？大批外勞深夜聚集街頭

2018-04-24 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top