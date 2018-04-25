國道警殉職 侯漢廷認為政府可以做4件事

2018-04-25 06:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



遭疲勞駕駛貨車司機撞爛的國道警察警車。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國道警察遭大貨車追撞身亡，再度引發國內疲勞駕駛的老問題。對此，新黨新思維中心主任侯漢廷在臉書對政府提出4個大方向建議，他認為，包括檢討現行勞基法，還有應研擬讓違反勞基法的罰鍰，提撥一定比例給被剝削的員工本身、或者成立過勞傷亡基金。一方面讓員工勇於檢舉，二方面讓老闆計算，罰款也是給員工，不如直接合法給員工加班費、省得惹麻煩。

侯漢廷說，現況國道交通違規罰鍰1年約有20億，53%上繳國庫、17%給公路建設基金，30%給處罰機關，國道公路警察局卻無法從中分配到預算以彌補與日俱增的設備費及業務費缺口。他建議修正規定，讓國道警察局得以分配比例，用以保障警方執法與安全權益。

他說，警察也有加班過勞問題，執勤上限100小時的規定原本是防止超時工作的美意，如今卻成了剝削的工具。警察與消防人員當月超勤加班超過100小時者，機關即可不核發加班費，只能換嘉獎或休不到的補休；不論是勞工或是警察，許多保護機制都是呼籲良久、再三請求，無奈政府置之不理。預防勝於治療，政府應通盤檢討現有對各行各業的工作權益及安全防護，莫再待出人命了再檢討。

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