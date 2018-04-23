國道警遭撞死 立院25日邀葉俊榮專案報告

2018-04-23 22:59 中央社 台北23日電



內政部長葉俊榮。 中央社 分享 facebook 國道員警今天清晨執勤時遭撞死，立法院內政委員會25日變更議程，改邀內政部長葉俊榮專案報告「警械使用相關規範與警察勤務配置及待遇合理性」。

國道員警在國道1號麻豆路段取締違規車輛時，遭一輛大貨車從後方撞上，造成兩名員警及1名貨車駕駛死亡。

此外，不滿年金改革版本不如軍人，退休消防總會、退休警察總會及退休公教總會今天起連兩天發起「警消不服從」活動，向行政院、立法院及監察院等陳情，超過5000人在監察院門口抗議爆發數波衝突。

立法院內政委員會原訂25日排定初審「兒童遊戲場安全管理條例草案」，但內政委員會召集委員、中國國民黨籍立法委員楊鎮浯晚間向中央社記者表示，變更議程，改邀葉俊榮列席專案報告「警械使用相關規範與警察勤務配置及待遇合理性」並備詢。

他說，討論議題包括警消人員待遇、津貼及警械使用等，加上兩名國道警察殉職，不管是什麼原因殉職，警消都算是高危勞職業，除邀葉俊榮，「警政署長當然也要來」。

至於立法院外層層拒馬，國民黨籍立委黃昭順受訪表示，民主進步黨曾說立法院是接受人民請願的地方，現在距離人民真的很遙遠，「叫他（葉俊榮）來報告剛好而已」。

她說，立法院還附設托嬰中心，「看看那些小朋友是怎麼來上學的」。她的外孫也在托嬰中心，有次陳抗活動時，女兒抱著外孫，外孫還被蛇籠刮傷，她會要求內政部拆除拒馬。

內政委員會召委、民進黨籍立委洪宗熠告訴中央社記者，內政委員會每次開會時，黃昭順都要求葉俊榮須列席，目的就是要葉俊榮報告；他尊重另一名召委的排案權。