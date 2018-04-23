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影／慘！國道警方麻豆取締違規車遭撞3死 2名是警員

2018-04-23 11:27聯合報 記者謝進盛╱即時報導

中山高南308公里台南麻豆路段，今清晨4點45分發生重大車禍，2名國道新市分隊警員攔下大貨車取締違規時，2名警員及貨車駕駛站在警車後方行李箱開完紅單時，被另輛大貨車從後方追撞，停靠路肩的大貨車被推移17公尺，2名國道警察及被開紅單的貨車駕駛慘遭大貨車撞死，肇事的陸姓駕駛疑疲勞駕駛釀禍，案由國道警方偵訊中。

死亡的國道員警為37歲葉家豪及50歲郭振雄，都是新市分隊警員，上午7點多遺體移開時，多名警員情緒哀傷落淚送別，現場氣氛哀戚。

09:49 更新

國道警工作危險 郭振雄日前曾說想退休

中山高台南麻豆南下308.1公里處，今清晨4點45分發生重大車禍，國道第4警察大隊新市分隊警車當時攔查取締違規大貨車，被大貨車從後追撞，造成警員郭振雄、葉家豪及違規大貨車司機蕭某閃避不成慘死。國道警方預定10點召開記者會說明案情。

上午7點多郭振雄、葉家豪遺體送上車時，多名警員情緒哀傷敬禮落淚送別，現場氣氛哀戚，令人動容。這起重大車禍一度造成車流回堵逾5公里，上午7點半陸續恢復車流，目前已完全恢復。

警方說，郭振雄是警專專6期畢業，葉家豪是專16期，郭從警已30年。同事難過的說，郭日前聊天時曾談及警察工作繁重、危險，有退休打算，未料竟一語成讖。

國道警方初步調查，當時郭振雄、葉家豪正在值勤，在上述路段攔下蕭姓司機貨車，當時停在路肩要開單時，警車在貨車後面，3人站在2車中間。此時陸某疑疲勞駕駛，未煞車下竟從先追撞警車，再推撞大貨車。

結果，警員50歲郭振雄、38歲葉家豪及43歲蕭姓司機閃避不及當場被撞，郭員噴飛到護欄底下，葉員和蕭男被捲進取締違規大貨車車底，3人慘死。肇事43歲陸姓司機僅受輕傷，初步酒測值為0，目前由國道四大隊偵訊中。

10:50 更新

國道重大車禍，警方取得警車的行車記錄器畫面，顯示案發時天色昏暗，警車停在貨車前方，警示燈的聲音聽得很清楚，警員和司機站在警車後方說話，這時，肇事大貨車毫無預警從後方追撞，聲響極大，令人心驚，撞擊力極大，造成三人場死亡。

殉職警員葉家豪的父親接獲噩耗趕到新市分隊，他的情緒激動，不忍兒子殉職，直說：「你是個白癡」，令人聞之鼻酸。

殉職員警葉家豪。 記者謝進盛／翻攝
殉職員警葉家豪。 記者謝進盛／翻攝
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殉職員警郭振雄。 記者謝進盛／翻攝
殉職員警郭振雄。 記者謝進盛／翻攝
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11:27 更新

國道四隊警方上午10點召開記者會進一步說明車禍案發過程，警方說，初步偵訊肇事大貨車陸姓司機供稱，確實因打瞌睡失控當時發現煞車已經來不及，造成2名員警當場殉職及1名駕駛不幸身亡，四隊副隊長王怡仁說明案情過程，多次忍不住哽咽，令人鼻酸。

警方說，初步調查，肇事大貨車司機陸乙豪是 昨下午從高雄載貨北上，今天凌晨從桃園要回高雄家中，警方懷疑陸可能都沒休息熬夜，結果南下回家途中肇事，將持續釐清。

警方在記者會進一步說明，警員葉家豪、郭振雄是今天執行凌晨4至8時勤務，駕駛編號481巡邏車執行巡邏勤務，發現死者駕駛大貨車佔用中線車道。

經跟監約2公里，在國道1號南向308.1公里(麻豆路段)攔查，據調查，當時約4點45分，警方已完成開單告發簽收完畢，此時陸姓駕駛營大貨車行駛於外線車道因疲勞駕駛打瞌睡，直接從後方追撞停於外側路肩違規自大貨車，再往前推撞巡邏車，導致現場警員郭振雄、葉家豪及蕭姓駕駛慘被撞擊。

結果，警員郭振雄當場倒地，警員葉家豪及蕭被壓在違規車底右後輪前，經警消到場搶救無效，警員郭振雄、葉家豪 2人當場殉職，蕭姓駕駛亦不幸身亡，造成這起3死事故。

肇事的陸姓駕駛經員警施以酒測無酒精濃度反應，並向警方坦承因為疲勞瞌睡，車輛偏向路肩，造成這起不幸的事故。

國道警方含淚敬禮送別同事。記者謝進盛/攝影
國道警方含淚敬禮送別同事。記者謝進盛/攝影
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遭撞成稀爛的警車。記者謝進盛/攝影
遭撞成稀爛的警車。記者謝進盛/攝影
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不幸罹難國道警員遺體，上面還有警帽令人不忍。記者謝進盛/攝影
不幸罹難國道警員遺體，上面還有警帽令人不忍。記者謝進盛/攝影
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影/慘！國道警方麻豆取締違規車遭撞3死 2名是警員
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