中華商場有多威？ 新竹以北要買電子音響都要來這

2018-04-20 10:47 聯合新聞網 整理／翁堃耀



攝影／侯愛慈 分享 facebook

位於中華路上的振宇影音生活館，是從民國70年代便開始經營的老字號音響器材行。店主王老闆可說是見證電子產業在中華商場商圈曾經多麼興盛，又如何不敵時代變遷被迫拆除。

王老闆在訪問中感嘆，「那個年代只要有想法、肯做，很容易就能自己創業，不像現在獲利低、開店也難，年輕人要創業的難度何止是以前的5倍、10倍」。一個繁華舊商場的拆除，似乎也隱然象徵了在時代變化下，工商業有著怎樣的轉型，而整個社會又做出了什麼樣的價值選擇和改變。

以下為《聯合新聞網》專訪振宇影音生活館王老闆內容：

我民國74年退伍，76年就來到中華路開店，那個時候中華商場的電子器材行就已經很有規模。從北門那邊的全國電子開始，一直延伸到漢口街，滿滿都是賣音響器材的店家。我從店員開始做起，慢慢累積人脈和知識，後來跳出來開店直到現在，一路看著中華商場從繁榮到沒落。

中華商場還沒拆的時候有八棟，食衣住行通通都包，音響、電器這一方面特別興盛。那個年代沒有現在的成套音響，都是用組裝的方式。所以對現在的四五年級生來說，提到音響，他們想到的就是來中華商場買音箱、真空管，再自己組裝。也因為這樣，這裡的店家大部分是賣零件的。

民國70年到80年間，買音響和中華商場幾乎等於是同義詞。新竹以北想要買音響類的東西都要專程到這邊，不像現在都是區域型的客人。那時候的假日不像現在，整間店面都擠滿了人。一家店面的店員至少要有6個以上，從早上12點上班到晚上12點嘴巴就沒停過，都是上12小時的，工作非常的辛苦。但薪水也相對不錯，一個月下來薪水領超過10萬的也大有人在。

也因為這裡的地點、人潮的關係，這附近的店面一位難求，要進來一定要有關係，如果店面要承讓出去，權利金要一百萬元以上，而且當時的一百萬是很大的，直到民國九十年以後市場才慢慢萎縮掉。

音響市場的改變

但是生意再好，榮景也是有衰退的一天。商業中心慢慢往東區移動，音響產業的利潤也不再像以前那麼好，隨著中華商場的越來越老舊，影響到市容和都市動線，中華商場都市更新的聲音也越來越大。大部分的商家雖然覺得很捨不得，但其實也覺得這是勢在必行，所以也沒有太多的反抗。

商場要拆掉的時候，大家都很徬徨，但因為那個時候中華商場的店面都比較小，規模比較不會那麼大，沒有辦法負擔起附近店家的店租費用。中華路旁的店租都要到快20萬，所以他們都幾乎不會選擇過來這邊，因為租金不成比例，選擇按照政府的安排，遷移到西寧市場或光華商場。

從鐵路地下化、興建捷運、到拆除中華商場，這前後過程有十幾年的時間。雖然之後綠化變漂亮了，但人潮也開始變少，店也慢慢移出，現在店家數目大概只有全盛時期的3分之1。生意型態也有了很大的不同。現在店員四五個，一半的成交是透過把商品上架在網路上讓大家先了解，打電話過來，才來約時間看貨，有喜歡才完成交易。剩下一半是經營2、30年的老客人，或是設計師接案子有特殊需求，打來詢問，剩下一成才是路過的客人。

採訪／胡瑞玲、侯愛慈

整理／翁堃耀